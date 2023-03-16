الرئاسة الفلسطينية: مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في جنين ستفجر الوضع

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن المجزرة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين اليوم، وأسفرت عن استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين، تهدف إلى تفجير الأوضاع وجر المنطقة إلى مربع التوتر والعنف، وهي استمرار للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

أعمال عدوانية إسرائيلية مستمرة

وأضاف أبو ردينة - في تصريحات له اليوم - أن هذه الأعمال العدوانية الإسرائيلية المستمرة، تؤكد أن إسرائيل غير معنية بتاتا بتهدئة الأوضاع ومنع تفجرها، خلافا لكل الجهود الدولية الساعية لمنع التصعيد في شهر رمضان الفضيل، مشيرا إلى أن إسرائيل وحدها تتحمل نتائج هذه السياسات العدوانية.

أبو ردينة: مطلوب إجراءات عملية على الأرض من الإدارة الأمريكية

وشدد أبو ردينة على أن الإدانات لم تعد تكفي، والمطلوب هو إجراءات عملية على الأرض من قبل الإدارة الأمريكية توقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

في الوقت الذي كشفت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 4 فلسطينيين، وإصابة 20 أخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين، وفقا لقناة «سكاي نيوز عربية».