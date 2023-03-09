صحيفة عمانية: جرائم الاحتلال في جنين تؤكد أن إسرائيل لا تلتزم بأي اتفاق

ذكرت صحيفة «الوطن» العمانية اليوم، أنّ مجزرة جنين التي راح ضحيتها 6 شهداء وأصيب 26 آخرين بالرصاص الحيِّ، بَيْنهم 3 إصابات وُصِفت بالخطيرة، يأتي لتأكيد أنّ دولة الاحتلال لا تلتزم بأيِّ اتِّفاق ذي علاقة بالصراع، وأنَّها شريك لا يرغب في السلام، وأنَّ التفاوض معها مجرَّد هدر وقتٍ.

وأوضحت الصحيفة اليوم في افتتاحيتها تحت عنوان «صمت يشجع الاحتلال على مواصلة جرائمه»، أنّ الصمت الدوليَّ يَجِبُ أنْ ينتهيَ بأسرع وقت؛ حمايةً للسلام والأمن العالميِّ، فالمُجتمع الدوليُّ مطالب بالتدخُّل الفوريِّ، وكبح جماح إرهاب منظومة الاحتلال المتواصل بحقِّ أبناء فلسطين، قبل أنْ تتأزمَ الأمور وندخلَ في دائرة من العنف سوف يدفع ثمنها الجميع.

وأضافت الصحيفة أنّه على المُجتمع الدوليِّ التحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيليَّة وتوفير الحماية للشَّعب الفلسطينيِّ، ومساءلة دولة الاحتلال الإسرائيليِّ عن جرائمها المروِّعة في الأراضي الفلسطينيَّة المحتلَّة، وإلا سيكُونُ شريكًا ومشجِّعًا لذلك الكيان، فالصَّمتُ ضوء أخضر لمواصلة المزيد من الجرائم.