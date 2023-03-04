رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مسؤولة أممية تدعو لمحاسبة إسرائيل ووضع حد لإفلاتها من العقاب

كتب:

أ ش أ
07:09 م | السبت 04 مارس 2023
القدس

القدس

دعت مُقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، اليوم السبت، إلى إجراء تحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت ألبانيز- في لقاء مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» البريطانية- إن التحقيق ضروري لمحاسبة إسرائيل ووضع حد لإفلاتها من العقاب.

التحقيق ضروري لمحاسبة إسرائيل

وتأتي تصريحات ألبانيز، بعد أن أصدرت ست دول أوروبية بيانا مشتركا، يدعو إسرائيل إلى وقف التوسع الاستيطاني.

وأعرب وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا، عن القلق البالغ من استمرار أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

اقرأ المزيد:

الأمين العام للأمم المتحدة: لا يمكن تغيير وضع القدس بأي إجراءات أحادية

الصين تنتقد الانتهاكات الإسرائيلية في القدس: تحد للوضع التاريخي للمدينة

طيار أردني يحقق أمنية عجوز فلسطينية طلبت الجلوس في مقعد القيادة لرؤية القدس «فيديو»

الخارجية الفلسطينية تدعو فنلندا للاعتراف بدولة فلسطين
بقلم أ ش أ