رئيس مؤسسة قرية الأمل لقناة الحياة: رزقي بطفل من ذوي الاحتياجات سبب إلهامي

قالت النائبة ندى ألفي ثابت، رئيس مؤسسة قرية الأمل للأطفال ذوي الاحتياجات الذهنية الخاصة، إنها ترى في نفسها امرأة كباقي السيدات، غير أن حياتها كانت سهلة دون مشكلات، «كنا في عيلة محبة ومفيهاش مشاكل، إلى أن ربنا أداني طفل من ذوى الإعاقة، وهو ابني الثاني».

«ثابت»: مكنش شايفني حتى بعد وصوله لـ40 يوما

أضافت «ثابت»، خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنها مع ولادة ابنها الثاني، لاحظت أنه مختلف ولا ينمو كأخيه الكبير، «مكنش شايفني حتى بعد صوله لـ40 يوم، وعند عمر 3 شهور مكنش بيتحرك ولا بيلاغي ولا بيقعد، ومريت بمشاكل كبيرة، ومكنتش عارفة هو عنده إيه».

وأوضحت: «سنة ورا سنة تعبت جدا وكنت محبطة وزعلانة، وفي الأخر أخذته وسافرت، وكنت فاكرة في السفر هلاقي دكاترة أو علاج وأعرف عنده إيه، لكن لما عرفت إن الطفل عنده إعاقة، مكنتش أعرف إيه هي الإعاقة، وأبني حاليا عنده 43 سنة، كانت مشكلة كبيرة أزاي اتواصل معاه، وربنا كبير جدا».