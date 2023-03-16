رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

عاصي الحلاني يصل أستراليا لإحياء حفلات للجالية العربية: شكرا على المحبة

كتب:

محمود الرفاعى
09:57 م | الخميس 16 مارس 2023
عاصي الحلاني

عاصي الحلاني

احتفل الفنان اللبناني عاصي الحلاني لوصوله لدولة أستراليا التي يستعد خلال الساعات المقبلة لإحياء عدة حفلات هناك لصالح الجاليات العربية.

قال الحلاني عبر حسابه بموقع التغريدات القصيرة تويتر: "شكرا على الاستقبال والمحبة الكبيرة وإن شاء الله بتكون ليالي من العمر مع الحبايب في أستراليا"

عاصي الحلاني: شكرا على الاستقبال

عاصي الحلاني: دبي ليلة صيف مع الجمهور الرائع

كان عاصي الحلاني قد أحيا مؤخرا حفلا في دبي وعلق عليه عبر حساباته في السوشيال ميديا: «دبي ليلة صيف وليلة من العمر مع الجمهور الرائع».

وكان الفنان عاصي الحلاني، احتفل منذ أيام بخطبة ابنته ماريتا على كميل أبي خليل رئيس قسم الإنتاج في أحد تطبيقات الموسيقى.

اقرأ المزيد:

عاصي الحلاني يشعل أجواء الإمارات بحفل في مهرجان صيف دبي

عاصي الحلاني يبكي خلال خطبة ابنته ماريتا (فيديو)

من هو خطيب ابنة عاصي الحلاني؟.. أعلنت ماريتا خطبتهما عبر «إنستجرام»

عاصي الحلاني يشعل أجواء مدينة كولن الألمانية بحفل غنائي ضخم
بقلم محمود الرفاعى