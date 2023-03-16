عاصي الحلاني يصل أستراليا لإحياء حفلات للجالية العربية: شكرا على المحبة

احتفل الفنان اللبناني عاصي الحلاني لوصوله لدولة أستراليا التي يستعد خلال الساعات المقبلة لإحياء عدة حفلات هناك لصالح الجاليات العربية.

قال الحلاني عبر حسابه بموقع التغريدات القصيرة تويتر: "شكرا على الاستقبال والمحبة الكبيرة وإن شاء الله بتكون ليالي من العمر مع الحبايب في أستراليا"

عاصي الحلاني: شكرا على الاستقبال

شكرا على الأستقبال والمحبة الكبيرة

وان شاء الله بتكون ليالي من العمر مع الحبايب في استراليا @michelelhayek @double8pro #assielhallani @alwalidhallani pic.twitter.com/E8UPZzi7Nn — Assi El Hallani (@assihallani) March 15, 2023

عاصي الحلاني: دبي ليلة صيف مع الجمهور الرائع

كان عاصي الحلاني قد أحيا مؤخرا حفلا في دبي وعلق عليه عبر حساباته في السوشيال ميديا: «دبي ليلة صيف وليلة من العمر مع الجمهور الرائع».

وكان الفنان عاصي الحلاني، احتفل منذ أيام بخطبة ابنته ماريتا على كميل أبي خليل رئيس قسم الإنتاج في أحد تطبيقات الموسيقى.