عاصي الحلاني يشعل أجواء مدينة كولن الألمانية بحفل غنائي ضخم

أحيا الفنان اللبناني عاصي الحلاني حفلا غنائيا كبيرا في مدينة كولن الألمانية مساء أمس، بحضور كبير من الجالية العربية في المانيا.

أغنيات النجم اللبناني عاصي الحلاني

وقدّم النجم اللبناني عاصي الحلاني خلال الحفل، نخبة من أجمل أغانيه القديمة والجديدة، وسط تفاعل كبير من محبيه، الذين رددوا معه كلمات الأغاني.

ونشر عاصي الحلاني فيديو من الحفل وعلق عليه: «كانت ليلة من أحلي الليالي مع الجالية العربية في المانيا الله يديم محبتكم والف شكر على استقبالكم».

أخر أعمال الفنان عاصي الحلاني

يذكر أنّ الفنان عاصي الحلاني طرح نهاية العام الماضي كيب أربعين خمسين مع الفنان عادل العراقي، وحقق نجاحا كبيرا ومشاهدات عالية عبر اليوتيوب، وتعاون فيها مع الشاعر ضياء الميالي، وألحان عادل العراقي، وتوزيع إليان دبس وميكس وماستر طوني حداد.