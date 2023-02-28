عاصي الحلاني يبكي خلال خطبة ابنته ماريتا (فيديو)

نشرت الفنانة اللبنانية ماريتا ابنة الفنان عاصي الحلاني، فيديو عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام يجمعها بوالدها خلال حفل خطبتها في لحظات مؤثرة إذ قام بالبكاء من شدة الفرح وظل يحتضنها.

عاصي الحلاني يشارك في سيشن ماريتا

وكانت ماريتا شاركت جمهورها بخبر ارتباطها بكميل أبي خليل، ونشرت صورته وهو يتقدم لها، وكتبت: قلت نعم لحب حياتي.

ونشرت جلسة تصوير لها رفقة أسرتها المكونة من الفنان عاصي الحلاني ووالدتها كوليت وشقيقها الوليد وشقيقتها دانا.

وأحيا الفنان اللبناني عاصي الحلاني، حفلا غنائيا كبيرا في المملكة الأردنية الهاشمية مساء أمس، وسط حضور كبير من جمهوره العربي.

وقدم النجم اللبناني خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيه القديمة والجديدة وسط تفاعل كبير من محبيه الذين رددوا معه كلمات الأغاني؛ منها واني مارق مريت وبحبك وبغار ويا طير وست الستات ومالي صبر.