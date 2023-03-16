«الصحة» توجه رسالة لمرضى السكري قبل شهر رمضان: زوروا الطبيب لو هتصوموا

وجهت وزارة الصحة والسكان، رسالة لمرضى السكري قبل شهر رمضان، لضمان صيام صحي وآمن لهم وعدم تعرضهم لأي مضاعفات حال صيامهم.

وطالبت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي، مرضى السكري بضرورة زيارة الطبيب قبل بدء شهر رمضان لتحديد العلاجات المناسبة والجرعات التي تتماشى مع الشهر الكريم في حال اتخاذ قرار الصيام.

نصائح لمرضي السكر في رمضان

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، والتي تعمل في كافة الوحدات الصحية بشكل يومي من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا، وتقوم بالكشف والعلاج مجانًا، لافتة إلى إمكانية معرفة أقرب وحدة صحية لك من خلال التواصل مع وزارة الصحة عبر الخط الساخن لها 15335 وهو مخصص لاستقبال كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة للمواطنين بشأن الأمراض السارية وغير السارية.

الإكثار من تناول السوائل بين فترتي الإفطار والسحور

ومن جانبه، قال الدكتور علي سلومة، استشاري الباطنة: مرضى السكري في رمضان مسموح لهم بالصيام ولكن بعد زيارة الطبيب والاطلاع عن الحالة المرضية وفي حال إذا كانت الحالة لا تعاني من أي مضاعفات يسمح لها بقرار الصيام.

وتابع استشاري الباطنة والسكر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: علاج مريض السكر في رمضان يختلف بعض الشيء من حيث الجرعات والفيتامينات التي يتم أخذها حفاظًا على صحة وسلامة المريض، إذ جرى صرف العلاجات الخاصة بالسكري التي تحتوي على الإمباجليفلوزن حيث إنها تعمل على ضبط مستوى السكر، وتعويض نقص الماء خلال فترة الصيام.

ونصح مرضى السكري في رمضان بضرورة الإكثار من تناول السوائل بين فترتي الإفطار والسحور لتعويض الماء ونقص الطاقة، لافتًا إلى أهمية تناول الخضراوات والفاكهة، محذرًا من الأطعمة المشبعة والحلويات، مختتمًا أن الحلويات يمكن أن يحصل عليها مرضى السكري ولكن بكميات محدودة.