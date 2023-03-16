مواعيد تطعيم الأطفال في مكاتب الصحة بالأيام.. تبدأ من عمر يوم

كشفت وزارة الصحة والسكان مواعيد تطعيم الأطفال في مكاتب الصحة بالأيام، مؤكدة في تقرير رسمي لها، أهمية التطعيمات الإجبارية التي يحصل عليها الطفل من عمر يوم وحتى 18 شهرا أي عام ونصف، وقالت إن تطعيم الأطفال في مكاتب الصحة تبدأ من أول شهرين ويتم الحصول على تطعيم «سابين وشلل الأطفال، والطعم الخماسي لفيروس الكبدي بي، وتطعيم السولك لشلل الأطفال».

مواعيد تطعيم الأطفال في مكاتب الصحة بالأيام

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه ضمن مواعيد تطعيم الأطفال في مكاتب الصحة بالأيام، ففي الشهر الرابع يحصل الطفل على تطعيم ضد شلل الأطفال والتطعيم الخماسي ضد الدفتيريا، والتتهاب الكبدي بي، وفيما يتعلق بالشهر السادس، كما يحصل الطفل على تطعيم ضد شلل الأطفال الجرعة الثالثة، وتطعيم ضد السعال البكتيري.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنه في الشهر التاسع يحصل الطفل على تطعيم ضد شلل الأطفال وإعطاء كبسولة فيتامين «أ» وفي الشهر الثاني عشر يحصل الطفل على تطعيم شلل الأطفال وتطعيم ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألماني.

تطعيم الأطفال في مكاتب الصحة

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، عندما يتم الطفل العام والنصف يحصل على أكثر من تطعيم وتشمل «شلل الأطفال، وتطعيم ضد السعال الديكي والدفتيريا والحصبة والحصبة الألمانى وكبسولة الفيتامينات»، لافتة الى حصول الطفل على شهادة التطعيم من لحظة الميلاد لتذكر الأم المواعيد بالأيام بالإضافة الى اعلان الوحدات الصحية على موعد التطعيم ومرور الفرق الطبية على المنازل خاصة في حملات شلل الأطفال.

جدول تطعميات الأطفال

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن جدول تطعميات الأطفال كافة متوافر داخل الوحدات الصحية، مشيرة إلى أهمية الحصول على التطعميات لحماية الأطفال من الأمراض وتعزيز الجهاز المناعي للجسم من الأمراض المعدية وغير المعدية.

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