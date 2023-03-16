«الصحة»: فحص 1.7 مليون طالب بالصف الأول الإعدادي ضمن مبادرة الكشف عن فيروس C

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص مليون و700 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي لطلاب المدارس بالصف الأول الإعدادي بالمجان تحت شعار «100 مليون صحة»، وذلك منذ انطلاق المبادرة خلال العام الدراسي الحالي وحتى أمس.

يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستمرار عمل المبادرة لمدة 5 أعوام على التوالي لطلاب المرحلة الإعدادية، لضمان الحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية في خلو مصر من فيروس سي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ المبادرة تستهدف العام الحالي فحص مليونين و200 ألف طالب من طلاب المرحلة الإعدادية خلال العام الدراسي الجاري، فضلا عن تقديم العلاج للحالات المكتشفة.

الهيئة العامة للتأمين الصحي

من جانبه، أشار الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إلى إجراء الفحص للطلاب من خلال 412 فريقا طبيا مدربا تابعين للهيئة العامة للتأمين الصحي، حيث يتم الفحص بواسطة الكواشف السريعة، مؤكدا التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والأزهر الشريف لتنظيم أعمال الحملة، بما لا يؤثر على العملية التعليمية وتنفيذ ضوابط الحملة والتي تتضمن موافقة أولياء الأمور على إجراء الفحص والعلاج.

وأوضحت الدكتورة هبة سعيد، المنسق العام للمبادرة بالهيئة العامة للتأمين الصحي، أنّه يتم تحويل الحالات الإيجابية من الطلاب المفحوصين إلى لجان الكبد بفروع هيئة التأمين الصحي والبالغ عددهم 24 لجنة كبد، لإجراء المزيد من الفحوصات والتحاليل، وتضم اللجان أطباء أطفال مدربين على بروتوكول العلاج.