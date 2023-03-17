«رواد المحافظات الحدودية» تنظم ندوة عن أسباب الضغوط النفسية والوقاية منها بمطروح

نظم رواد المحافظات الحدودية بمطروح، التابع لوزارة الشباب والرياضة، بالاشتراك مع مديرية الصحة بمطروح، ندوة برئاسة مبروك يادم القناشي، الأمين العام للرواد، تحت عنوان «أسباب الضغوط النفسية والانتحار وكيفية الوقاية منها»، بحضور الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة والسكان، والشيخ عبدالحكيم سلطان، مدير عام وعظ مطروح ورئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، والشيخ أحمد محمد إسماعيل، واعظ عام مطروح وعضو لجنة الفتوى بمطروح، والدكتور فتحي الشرقاوي، أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية بجامعة مطروح.

وقال مبروك يادم القناشي، أمين عام رواد المحافظات الحدودية بمطروح، إن الندوة تأتي في إطار حرص الكيان على تناول جميع الموضوعات التي تهم الإنسان في كافة النواحي الإنسانية والاجتماعية والثقافية وغيرها لتساعده على مسيرة الحياة وأهمها الصحة النفسية.

مخاطر الصحة النفسية

وأكد الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، في بيان، على أهمية الندوة لما تتناوله من موضوعات تسعى إلى توعية المجتمع من مخاطر الصحة النفسية، والتطرق إلى أهمية الوعي التي تؤثر على حياة الإنسان وكيفية الوقاية من الأمراض النفسية، وذلك من خلال الاسترشاد بالأبحاث والدراسات العلمية والدينية.

تدني الصبر

ونبه الشيخ عبدالحكيم سلطان، مدير عام وعظ مطروح ورئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، إلى تدنى الصبر عند من من حاولوا التخلص من حياتهم، ومن حاولوا اقتراف هذه الجريمة الإنسانية، لافتا إلى أن الوقاية الشافية منها تتمثل في فهم الإسلام، وتطبيقه تطبيقا صحيحًا؛ لأن فيه ما يُصلح العباد، ويُسْعِدُهُم في دنياهم وأخراهم، وفيه كذلك ما يقطع أسباب الوقوع في الجرائم بصفة عامة وأسباب الوقوع فيها، خاتما بقوله عز وجل «ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا»، وقوله عز وجل «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين» صدق الله العظيم.

شيطان النفس

وأوضح الشيخ أحمد محمد إسماعيل واعظ عام بالأزهر الشريف وعضو لجنة الفتوى، أن عدم الرضا بما قسمه الله والاستسلام لشيطان النفس يؤدي إلى الأمراض النفسية بين الشباب.

سعادة الرضا

وأوضح الشيخ أحمد محمد إسماعيل أن نعمة الرضا من أهم النعم التي يختص بها عباد الله الصالحين وتحقق لهم السعادة، والذي يرضى بقضاء الله وقدره، فإن الله يملأ قلبه سعادة وسرورًا ورضًا، أما من يسخط ويعترض وينظر إلى غيره، فإنه يعيش في شقاء لا يعلمه إلا الله، وأن ما يحدث من كوارث اجتماعية وأخلاقية وعنف وجرائم أسرية وانتحار بين الشباب يرجع لغياب الوازع الديني وابتعاد الناس عن معية الله.

سلوك الفرد

وذكر الدكتور فتحي الشرقاوي، أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية بجامعة مطروح، أن ما يتعرض له الإنسان من ضغوط نفسية عديده تهدد استقامة سلوك الفرد في علاقته مع الآخرين ومع ربه ومع نفسه، ما يعرضه للعديد من الأمراض النفسية.

كما شرح طرق التخلص من الضغوط النفسية، منها الابتعاد عن مصادر التوتر والقلق، وتخصيص وقت للنفس والعائلة بعيدًا عن ضغط العمل المستمر، محاولة تنظيم الوقت جيدًا لتجنب الضغط، وتقبل بعض الأمور التي لا يمكن تغييرها والتعامل معها إيجابيًا، والاسترخاء وتخصيص وقت للقراءة والاستمتاع بالنشاطات المفضلة، والحفاظ على المواقف الإيجابية التي تُسبب السعادة، واللجوء إلى الصلاة وقراءة القرآن.