«الصحة»: استقبال 45 ألف استفسار عبر الخط الساخن للصحة النفسية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال 45 ألف استفسار عبر الخط الساخن 16328 التابع للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بداية من أول أبريل 2020، حتى الأول من مارس الجاري.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ خدمات الخط الساخن، تم تعزيزها لسرعة الرد على الاستفسارات المتعلقة بالخدمات المقدمة في مستشفيات الأمراض النفسية، ودعم الوعي المجتمعي والدعم النفسي لمساعدة جميع فئات المجتمع على تجاوز أي أزمات.

الخط الساخن للصحة النفسية

وأشار «عبدالغفار» إلى أنّ فريق عمل الخط الساخن يضم طبيبا أو أخصائيا اجتماعيا أو أخصائيا نفسيا، مقسمين إلى فريق أساسي، وآخر تطوعي، يعملون على مدار 24 ساعة.

أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان

من جانبها، أكدت الدكتورة منن عبدالمقصود، أمين عام أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، أهمية السلامة النفسية لإدراك القدرات والإمكانيات، والتعامل مع الضغوط الطبيعية للحياة والعمل بشكل مُنتج، داعية المواطنين إلى زيارة المنصة والاستفادة بالخدمات المتنوعة التي تقدمها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان عبر الرابط التالي: https://nmhp.mohp.gov.eg/mental/web/ar

ونوهت «منن»، بأنّ فريق عمل الخط الساخن حضر دورات تدريبية بالتنسيق بين وحدة الطوارئ والدعم النفسي بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، والإتجار بالبشر، ومنظمة العمل الدولية، حيث تضمن التدريب فريق عيادات واحة بمستشفيات (العباسية، حلوان، المعمورة، أسيوط، المنيا) وتم التعرف على جهود اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ودور منظمة العمل الدولية والمبادىء والحقوق الأساسية في العمل، وأنواع الخدمات المقدمة لضحايا الاتجار بالبشر.