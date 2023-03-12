منتدى شباب العالم ينظم ورشة عمل لوضع آليات تنفيذ مبادرة الصحة النفسية

عرض برنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «منتدى شباب العالم.. ورشة عمل لوضع آليات تنفيذ مبادرة الصحة النفسية».

ونظم منتدى شباب العالم ورشة موسعة على مدار يومين لمناقشة مفاهيم الصحة النفسية، وكيفية دعم المرضى النفسيين، وذلك بمشاركة عدد كبير من المتخصصين والأطباء ومختلف المؤسسات المصرية والدولية داخل مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

توجيه عوائد حقوق الرعاية الموجهة للمنتدى لصالح المبادرات

ويأتي ذلك تنفيذا للمبادرات التي أطلقتها منصة منتدى شباب العالم وشباب البرنامج الرئاسي، عوضا عن تنظيم المنتدى في شكله المعتاد، بحيث يتم توجيه عوائد حقوق الرعاية الموجهة للمنتدى لصالح مبادرات لها أثر مباشر في دعم الشباب.

تحديد نطاق مبادرة منتدى شباب العالم للصحة النفسية

وتضمنت الورشة في اليوم الأول 3 جلسات، الاولى جلسة تقديمية عن الصحة النفسية والمفاهيم الصحيحة والمغلوطة على حد سواء، مع كيفية التعامل مع المصابين بالمرض النفسي للعودة من جديد وممارسة حياتهم بشكل طبيعي، وكانت الجلسة الثانية خاصة بتحديد نطاق مبادرة منتدى شباب العالم للصحة النفسية وآليات العمل الخاصة بها وسبل تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

اجتماع كل الجهات حول مائدة واحدة

وجاءت الجلسة الثالثة لتحديد أهداف ونتائج المبادرات المختلفة الموجودة بالفعل في هذا الشأن، وناقش المشاركون على مدار اليوم الثاني خلال 4 جلسات كيفية وضع خارطة طريق للمعنيين بالصحة النفسية من جهات ومصالح حكومية وخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والوزارات المعنية، وحتى تجتمع كل الجهات حول مائدة واحدة لمناقشة الموضوعات والمشروعات التي تستهدف الحفاظ على الصحة النفسية وحمايتها.