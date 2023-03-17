«جي إم جي» الإماراتية: نتوسع في مصر وسنفتتح 100 منفذ بيع

قال محمد باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «جي إم جي» الإماراتية، إن السوق المصري يتمتع بإمكانات نمو قوية لجميع علاماتنا التجارية الرياضية، ويتماشى ذلك مع مفاهيمنا الفريدة للبيع بالتجزئة، ومحفظتنا التي تضم أكبر العلامات التجارية للرياضة والصحة والعافية في العالم، وتعزيز بصمتنا الرقمية.

وتابع «باقر»: نعتزم مواصلة جهودنا للاستثمار في هذا السوق النشط لتقديم تجارب جديدة في مجال تجارة تجزئة، فضلاً عن إلهام عادات جديدة لأنماط الحياة القائمة على الصحة والعافية.

قطاع التجزئة المصري

ويعد قطاع التجزئة المصري من أكبر القطاعات في الشرق الأوسط التي تنمو بسرعة، وتوقع مؤشر كيرني لتنمية تجارة التجزئة العالمية لعام 2021 معدل نمو سنوي يبلغ حوالي 5% لتجارة التجزئة المصرية، حيث يرتفع من 200 مليار دولار في عام 2020 إلى 254 مليار دولار في عام 2025.

التوسع في السوق المصري

وأعلنت «جي إم جي»، الشركة العالمية المتخصصة في قطاع الصحة واللياقة، وبيع وتوزيع وتصنيع مُنتجاتٍ لمحفظة متنوعة من العلامات التجارية المحلية والدولية المتخصصة بقطاعات الرياضة والأغذية والصحة، عن افتتاح مقرها الرئيسي في القاهرة، مجددةً بذلك التزامها بتنمية أعمالها وتوسيعها في السوق المصري، ولتنطلق منه إلى أسواق القارة الإفريقية.

إضافة أكثر من 1000 فرصة عمل

وتتطلع «جي إم جي» إلى مضاعفة كوادرها المصرية العاملة الحالية 10 مرات في غضون السنوات الأربع المقبلة، بما يضيف أكثر من 1000 فرصة عمل إلى الاقتصاد المصري. وستوزع هذه الوظائف عبر مجالات مبيعات التجزئة والإشراف والإدارة.

افتتاح أكثر من 100 متجر

ويعتمد أحدث استثمار للمجموعة الإماراتية على خططها الجريئة للنمو التي كشفت عنها في يناير 2022 والتي تستهدف افتتاح أكثر من 100 متجر للتجهيزات الرياضية في جميع أنحاء الجمهورية بحلول عام 2026 لعلاماتها التجارية الرياضية العالمية والمحلية الرائدة «صن آند ساند سبورتس» و«دروب كيك» و«نو أثليت» و«نايكي».

التجارة الإلكترونية

وتشهد التجارة الإلكترونية اتجاهاً إيجابياً مماثلاً، إذ يُتوقع أن ترتفع من 7.7 مليار دولار في عام 2022 إلى 13.2 مليار دولار في عام 2025، بدعم من مهارة الشباب في استخدام التكنولوجيا والطبقة الوسطى الواسعة.

من جانبه، قال عماد الغزال، نائب الرئيس لقطاع الرياضة بإفريقيا في مجموعة «جي إم جي»: «يسعدنا أن نعلن افتتاح مكتبنا الجديد في مصر، والذي سيمثل مرحلة جديدة في استراتيجيتنا للنمو العالمي. ونحن جميعًا على استعداد لتقديم مجموعة من أفضل المنتجات والمفاهيم في العالم لعشاق الرياضة في البلاد».

وبفضل تاريخها الثري وثقافتها النابضة وقطاع التجزئة المزدهر، تتيح مصر لشركة «جي إم جي»، مجموعة واسعة من الفرص للتواصل مع شركاء وعملاء جدد.