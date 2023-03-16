عيد الأم ينعش التجارة الإلكترونية في مصر بتخفيضات تصل إلى 70%

تتنافس شركات التجارة الإلكترونية في مصر، لاستغلال مناسبة عيد الأم وتحقيق مبيعات، عبر توفير منتجات تناسب الأمهات أبرزها الميكروويف وغسالات الأطباق والملابس وأجهزة الهواتف المحمولة وغيرها من المنتجات التي يمكن أن تكون هدية مناسبة لست الحبايب.

تخفيضات تصل إلى 70%

وقال الرئيس التنفيذي لإحدى المنصات الإلكترونية، إنّ تخفيضات عيد الأم تأتي بالتزامن مع العروض التي أطلقتها الشركة للاحتفال بشهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أنّ الحملة مستمرة حتى التاسع من أبريل، أن الحملة تشمل تخفيضات واسعة ومتميزة من العروض والمنتجات من كل الفئات سواء كانت المنتجات الاستهلاكية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية وأدوات ومستلزمات المطبخ، والمستلزمات المنزلية، والأزياء، وغيرها.

توصيل مجاني وقسط مع البنوك

وتابع بأن الشركة تقوم بتوفير خدمة التوصيل المجاني للعملاء، وتتيح الحملة إمكانية تقسيط المشتريات من خلال عدة قنوات أبرزها البنك الأهلي المصري، بنك مصر، فاليو، وتصل التخفيضات إلى 30% على الأجهزة المنزلية وأجهزة الترفيه والعناية الشخصية و40% على منتجات السوبر ماركت بينما تصل التخفيضات إلى 70% في الأزياء بالإضافة إلى عجلة الحظ من خلال الفوز بكوبونات خصم.

تخفيضات تصل إلى 40% في قسم «ست الحبايب»

وأعلنت إحدى المنصات العالمية، إنها وفرت عددا من العروض المخفضة على العديد من المنتجات في قسم «ست الحبايب»، ضمن عروض الموقع لعيد الأم، حيث وصلت هذه التخفيضات إلى 40% على قائمة من المنتجات المتنوعة ما بين ملابس وإكسسوارات وأجهزة الكترونية ومنتجات المطبخ والطهي.