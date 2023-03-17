هزة أرضية بقوة 4.6 درجة يضرب نيوزيلندا

ضربت هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا، على عمق 79 كيلو متر.

وقال مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إن بؤرة الهزة الأرضية وقعت على مسافة 254 كيلو متر، بين الغرب والشمال الغربي من «دنيدن».

وأمس الخميس، ضرب زلزال بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر، منطقة «جزر كرماديك» في نيوزيلندا على عمق 10 كيلومترات، وفقا لما أعلنته هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية

من جانبه، أشار النظام الأمريكي للتحذير من موجات المد العاتية»، إلى إصدار تحذير من حدوث «تسونامي» بعد الزلزال، وفقا لما ذكره شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.