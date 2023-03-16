زلزال بقوة 7.1 يضرب نيوزيلندا.. وعالم الزلازل الهولندي يحذّر من تسونامي

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم، أنّ زلزالا بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر يضرب منطقة جزر كرماديك في نيوزيلندا، على عمق 10 كيلومترات، وجر التحذير من حدوث أمواج مد بحري عاتية «تسونامي» جراء الزلزال.

عالم الزلازل الهولندي يحذّر من أنشطة زلزالية

وحذّر عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوجربيتس، أمس، من أنّ هناك أنشطة زلزالية ستحدث على سطح الأرض خلال الأيام 16 و17 من الشهر الحالي، وخطّ رسما بيانيا بشأن تموضع حرج لعطارد والزهرة، ما يسبب زلزالا قويا خلال الأيام المقبلة، حيث ستكون الأرض في ارتباط رباعي مع الشمس وعطارد ونبتون.

خبراء الزلازل ينتقدون العالم الهولندي

واعتبر هوجربيتس، أنّ كوكب الزهرة لعب دورا أساسي في الزلزال المدمر «شرق المتوسط» الذي ضرب جنوب تركيا وسوريا في 6 فبراير الماضي.

وتحدث هوجربيتس، عن أنّ اكتمال القمر وتموضع الكواكب مع الأرض يؤثر علي نشاط زلزالي، ما واجه العديد من الانتقادات من قبل المجتمع العلمي وخبراء الزلازل، حيث قالوا «إنّه لا علاقة للكواكب بحركة الزلازل».