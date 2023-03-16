تفاصيل زلزال نيوزيلندا.. وصلت شدته لـ7.1 ريختر وتحذيرات من تسونامي

كشفت هيئة المسح الجيولوجي في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، عن وقوع زلزال نيوزيلندا بشدة وصلت إلى 7.1 على مقياس ريختر للزلازل وقد ضرب هذا الزلزال جزر كرماديك في نيوزيلندا، وهذا جعل الهيئة الأمريكية تصدر تحذيرات من حدوث تسونامي في هذه المنطقة والتسونامي عبارة عن مد وجزر قوي يؤدي إلى انهيارات واسعة في البنية التحتية.

زلزال نيوزلندا ضمن ارتدادات قوية

وحدث زلزال نيوزيلندا، وفقا لوكالة سبوتنك الروسية في تمام الساعة الساعة 0.55 بالتوقيت العالمي (3.55 بتوقيت موسكو)، وكان هذا الزلزال الذي ياتي ضمن سلسلة ارتدادات بدأت منذ زلزال سوريا وتركيا في 6 فبراير، ويبعد زلزال نيوزيلندا على بعد 983 كيلومترًا من قرية

أوهونوا في أرخبيل تونجا

ووقع زلزال نيوزيلندا على عمق نحو 22كيلومترًا، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في حين لم يتم تسجيل أي معلومات عن الأضرار المادية أو في الأرواح، وتقع نيوزيلندا في ما يسمى بـ«حزام النار» في المحيط الهادئ وهي منطقة تنشط فيها الزلازل بشدة.

زلزال نيوزيلندا المتكرر

وكانت نيوزيلندا تعرضت لزلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر ضرب جزر كرمادك في نيوزيلندا في بداية شهر مارس الجاري،وجاء بعد شهر واحد من وقوع زلزال شديد في تركيا وسوريا وصلت شدته إلى 7.8 ريختر وأدى إلى إصابات ووفيات في البلد أكثر من 50 ألف شخص.