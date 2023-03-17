«إعلام الوزراء»: لا صحة لتغيير مواعيد امتحانات الثانوية العامة

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء عن تغيير مواعيد امتحانات شهادة الثانوية العامة تزامناً مع تطبيق نظام التوقيت الصيفي.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتغيير مواعيد امتحانات شهادة الثانوية العامة تزامناً مع تطبيق نظام التوقيت الصيفي، ولم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

تطبيق نظام التوقيت الصيفي لن يؤثر على الامتحانات

وأوضحت الوزارة وفقا لبيان «إعلام الوزراء»، أن تطبيق نظام التوقيت الصيفي لن يكون له أي تأثير على مواعيد امتحانات شهادة الثانوية العامة، وسيتم عقد امتحانات شهادة الثانوية العامة في الموعد المقرر، وفقاً للجداول المعلنة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، دون أن يطرأ عليها أية تعديلات، والتي من المقرر أن تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحاً الإثنين الموافق 12 يونيو 2023، وتستمر حتى السبت الموافق 15 يوليو 2023، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار

وناشد «إعلام الوزراء»، وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).