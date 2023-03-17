«التعليم» تكشف تفاصيل تأهل طلاب من بني سويف لتمثيل مصر في معرض بأمريكا

كشف محمد عبدالتواب وكيل وارة التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة بني سويف، تفاصيل تأهل طلاب المحافظة لتمثيل مصر في المعرض العالمي بالولايات المتحدة الأمريكية، موضحًا أنه في إطار توجه الدولة للاهتمام بالبحث العلمي في مجال التعليم، منحت الوزارة أولوية تامة للتطور العلمي والبحث العلمي في مرحلة التعليم قبل الجامعي.

وأضاف عبدالتواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «المسابقة هي مسابقة انتل الدولية للعلوم والهندسة وتقام كل سنة وتهتم بمجال البحوث العلمية مثل مجال الهندسة والحاسب الآلي وعلم الاجتماع وما إلى ذلك».

وتابع، أن هذه المسابقة تُعقد في أكثر من دولة على مستوى العالم للبحوث العلمية في مرحلة التعليم قبل الجامعي، حيث تستضيف المسابقة أكثر من 1700 مشارك من 1600 مدرسة ثانوية من خلال 60 دولة على مستوى العالم.

وأشار إلى ان جمعية العلوم الأمريكية أطلقت هذه المسابقة وترعاها شركة إنتل، وتعقد محافظة بني سويف هذه المسابقة على مستوى المدارس لتصعيد المشروعات الأفضل للمشاركة في المسابقة العالمية، وجرى تصعيد 4 مشروعات، الاول عبارة عن كرسي متحرك بالصوت لخدمة ذوي الهمم وحصل على المركز الاول على مستوى الجمهورية وسيسافر كل من عبدالله محمود وياسمين مصطفى، والمشروع الثاني هو توليد الطاقة الكهربائية بصفة مستمرة وفاز بها الطالب أبو الخير سيد أبو الخير وهو من مدرسة مياه الشرب الحكومية، أما المشروع الثالث فكان للطالب ياسين أحمد عيد الذي صمم سيف مبارزة إلكتروني، لكنه لا يعرض الخصم لأي خطر، والطالبة ياسمين أحمد سعد صنعت طوب حراري يعزل عن الحرارة والبرودة على مستوى الجمهورية.