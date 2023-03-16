شيخ الصحفيين العرب لـ«مصر تستطيع»: امتنعت عن الطعام رغبة في دخول التعليم العام

قال الكاتب الصحفي محمد عبدالجواد، مؤسس وكالة أنباء الشرق الأوسط وعميد المراسلين الأجانب، وشيخ الصحفيين العرب، إن والده كان أزهريا، وانتهى من التعليم المتوسط بالأزهر وعين مدرسا.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع» الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة «dmc»، بمناسبة عيد ميلاده الـ100، «وكان إصراري على الدخول التعليم العام غريبا على عائلتي الأزهرية، وأصريت على التعليم العام، ووصل بي الحال أنني امتنعت عن الطعام وكنت الابن الوحيد لوالدي».

الاغتراب عن الأسرة

وتابع: «وكان تعليم عام معناها الاغتراب عن الأسرة، وعمري 8 سنوات، وقبلت الغربة، وسكنت مع سيدة مسنة، وكنت أروح لأسرتي الخميس والجمعة، ولم أندم على قراري وحصلت على الابتدائية بتفوق، وجاءتني مجانية الوزراة في أولى ثانوي، ثم بعد ذلك دخلت مدرسة داخلية مجانا في سوهاج، وكان يومي كاملا بالمدرسة إلى أن حصلت على الثانوية في سوهاج».

واستطرد: «كنت أحلم أن أكون طبيبا، وكان عدد طلاب الثانوية العامة في مصر 5 آلاف طالب حينها، وذهبت إلى جامعة القاهرة أولا، ووجدت عدد طلابها مكتملا، ووجد مكانا لي في جامعة الإسكندرية».

جامعة الإسكندرية وقت الحرب العالمية

وأوضح: «دخلت جامعة الإسكندرية في الوقت الذي كان هتلر يضرب الإسكندرية وقت الحرب العالمية الثانية، ومررت بالصدفة على كلية الآداب، ولم يكن المطلوب لدخول الكلية سوى أن تعطي إليهم أوراقك، واطلع الموظف على درجاتي في الإنجليزية والفرنسية، وقبلت فورا وكانت مصرفات العام 20 جنيها، تدفع على قسطين، ولم أدفع سوى 10 جنيهات، وكانت هي آخر مبلغ ادفعه في حياتي في الجامعة».