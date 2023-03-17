مجلس الأمن يجدد تفويض البعثة الأممية في أفغانستان

جدد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، ولاية بعثة الأمم المتحدة «يوناما»، لتقديم المساعدة إلى أفغانستان لمدة عام حتى 17 مارس 2024 من خلال القرار 2678 دون تغيير تفويضها.

تقديم تقييم متكامل ومستقل للوضع في أفغانستان

جاء ذلك بما يتماشى مع نتيجة المراجعة المستقلة لولاية البعثة، والتي خلصت إلى أن الولاية الحالية متوازنة وقوية وشاملة بالنظر إلى الوضع الراهن، كما طلب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقييم متكامل ومستقل للوضع في البلاد.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، شدد المجلس على الأهمية الحاسمة لاستمرار وجود بعثة «يوناما»، والوكالات الأممية في جميع أنحاء أفغانستان، حيث تواصل المنظمة القيام بدور هام في تعزيز السلام والاستقرار في البلاد.

ودعا مجلس الأمن جميع الجهات الفاعلة السياسية الأفغانية وأصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك السلطات المعنية والجهات الفاعلة الدولية، إلى التنسيق مع البعثة في تنفيذ ولايتها وكفالة سلامة وأمن وحرية تنقل موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها في جميع أنحاء أفغانستان.

تزويد المجلس بتقييم متكامل ومستقل للوضع في البلاد

كما اعتمد مجلس الأمن قراراً طلب فيه من الأمين العام تزويد المجلس بتقييم متكامل ومستقل للوضع في البلاد، وذلك بعد التشاور مع جميع الفاعلين السياسيين الأفغان وأصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك السلطات المعنية والنساء الأفغانيات والمجتمع المدني، وكذلك المنطقة والمجتمع الدولي الأوسع.

كما طالب المجلس بأن يتضمن التقييم، الذي ينبغي تقديمه في موعد أقصاه 17 نوفمبر المقبل، توصيات استشرافية لنهج متكامل ومتسق فيما بين الجهات الفاعلة السياسية والإنسانية والإنمائية ذات الصلة، داخل وخارج منظومة الأمم المتحدة، من أجل معالجة التحديات التي تواجهها أفغانستان.

ويشمل ذلك مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك الإنسانية والأمنية والحقوقية - خاصة حقوق النساء والفتيات والأقليات الدينية والعرقية والإرهاب - بالإضافة إلى المخدرات والتنمية وسيادة القانون، من بين أمور أخرى.