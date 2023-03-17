القاهرة الإخبارية: ارتفاع الأسهم الأوروبية بعد انحسار المخاوف من انهيار البنوك

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الأسهم الأوروبية واصلت تعافيها للجلسة الثانية على التوالي، اليوم، إذ هدّأت الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة وأوروبا لدعم البنوك من حدة المخاوف بشأن انهيار وشيك، لكن المؤشر الأوروبي في طريقه لتسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، وصعد سهم كريدي سويس 1.8 بالمئة في التعاملات المبكرة بعدما قفز 19 بالمئة أمس الخميس.

وصعد المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.8 بالمئة، بحلول الساعة 0805 بتوقيت جرينتش، إذ زاد مؤشر البنوك 1.3 بالمئة، بعد خطة إنقاذ قيمتها 30 مليار دولار قدمتها البنوك الأمريكية الكبيرة لبنك فيرست ريبابليك المحاصر بالمشكلات، جاءت الحزمة بعد أقل من يوم من حصول بنك كريدي سويس السويسري على قرض طارئ من البنك المركزي يصل إلى 54 مليار دولار لدعم السيولة.

المؤشران الإسباني والإيطالي

وصعد المؤشران الإسباني والإيطالي اللذان تهيمن عليهما البنوك 0.7 بالمئة و1.0 بالمئة على التوالي، لكنهما في طريقهما لتكبد خسائر أسبوعية كبيرة/ وأنهى المؤشر ستوكس 600 أمس الخميس مرتفعا 1.2 بالمئة بعد معاملات متقلبة إذ بددت حزمة الإنقاذ التي حصل عليها كريدي سويس المخاوف المتعلقة برفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.