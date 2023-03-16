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قناة القاهرة الإخبارية: مبادرة «كتف في كتف» تقدم الوجبات الساخنة طوال رمضان

كتب:

محمد عزالدين
11:23 م | الخميس 16 مارس 2023
كتف في كتف

كتف في كتف

قال أيمن عماد، مراسل «القاهرة الإخبارية»، إن مبادرة «كتف في كتف» تنطلق غدًا الجمعة، في استاد القاهرة الدولي، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإعلان عدد من الفعاليات، لافتا إلى أنها تمنح أطفال الأسر الأولى احتياجا الألعاب والفوانيس الرمضانية، لإدخال البهجة والسرور عليهم، في ظل أزمة يعاني منها الكبير والصغير بأنحاء العالم.

توقيت مهم

وأضاف مراسل «القاهرة الإخبارية» خلال تصريحاته على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه المبادرة المصرية تأتي في توقيت مهم، بالتزامن مع اقتراب شهر مضان المبارك، وتستهدف التضامن مع الفئات الأولى بالرعاية والأكثر تأثرًا بالأزمة الاقتصادية العالمية، لمساندتهم ودعمهم في هذه الأزمة بالعديد من الفعاليات، أهمها تقديم 4 ملايين صندوق يضم العديد من السلع الغذائية التي تكفي أسرة من 5 أفراد على مدار الشهر الكريم.

وأوضح أن المبادرة ستعمل على مدار أيام شهر رمضان الكريم، على تقديم الوجبات الساخنة للمواطنين، خاصة مواطني المحافظات الحدودية، الذين تأثروا بالأزمة الاقتصادية، مشيرا إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي المصري أعلن أن هذه المبادرة تعتمد على قاعدة بيانات موحدة، وأن هذا سيضمن لها أن يصل دعمها إلى مستحقيه ومنع الازدواجية في تقديمه.

50 ألف متطوع

وأكد مراسل «القاهرة الإخبارية» أن غدًا الجمعة سيحضر فعاليات إطلاق مبادرة «كتف في كتف» نحو 50 ألف متطوع، سيقدمون الدعم المختلف للفئات الأكثر تضررًا من الأزمة الاقتصادية العالمية.

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