«القاهرة الإخبارية»: رئيس البرازيل لولا دا سيلفا يزور الصين 26 مارس

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن وزارة الخارجية الصينية، أعلنت اليوم الجمعة، أن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، سيزور الصين في الفترة من 26 إلى 31 مارس بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينج.

والتقى وزير الخارجية الصيني تشين قانغ نظيره البرازيلي ماورو فييرا هنا، وتبادلا الرؤى بشأن تنمية العلاقات الثنائية، مع التركيز على استعدادات التبادلات رفيعة المستوى في المرحلة المقبلة.

وجاء اجتماعهما على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة الـ20 الذي عقد في يومي 1 و2 مارس الجاري هنا في عاصمة الهند التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة هذا العام.