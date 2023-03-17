انتعاش نسبي لأسعار الفضة عالميا وسط مخاوف الاضطراب المالي

تم تداول العقود الآجلة للفضة بالقرب من 22 دولارًا للأوقية، بالقرب من المستويات التي شوهدت آخر مرة في فبراير 2022، مدعومة بضعف الدولار والمخاوف من أن الاضطراب المالي الأخير لم ينته بعد.

تضافرت البنوك، بما في ذلك جي بي مورجان تشيس وسيتي جروب، لدعم بنك فيرست ريبابليك، ووافقت على إضافة 30 مليار دولار من الودائع الخاصة بالمصرف.

مخاطر عدوى الأزمة المالية

ولا يزال المستثمرون قلقين بشأن مخاطر العدوى المالية للمؤسسات الأكبر على الرغم من تأكيد وزيرة الخزانة جانيت يلين بأن النظام المصرفي الأمريكي في حالة جيدة، وفي الوقت نفسه، دفع الاضطراب الأخير أسواق المال إلى تسعير فرصة تزيد عن 80% بزيادة 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل.

تاريخياً، وصلت أسعار الفضة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 49.51 في أبريل 2011، ومن المتوقع تداول الفضة عند مستوى 20.02 دولار للأوقية، بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من تريدينج إيكونوميكس، كما تقدر أنه سيتم التداول عند 18.58 في غضون 12 شهرًا.

يتم استخدام عقود الفضة الآجلة وعقود الخيارات من قبل شركات التعدين ومصنعي المنتجات النهائية ومستخدمي المواد الصناعية المحتوية على الفضة لإدارة مخاطر أسعارهم.

دور الفضة في المحافظ الاستثمارية

وتلعب الفضة أيضًا دورًا في المحافظ الاستثمارية، وتضم قائمة أكبر المستخدمين الصناعيين للفضة كل من صناعة التصوير الفوتوغرافي والمجوهرات والصناعات الإلكترونية، بينما تضم قائمة أكبر منتجي الفضة كل من المكسيك وبيرو والصين تليها أستراليا وتشيلي وبوليفيا والولايات المتحدة وبولندا وروسيا.