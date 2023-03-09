استقرار أسعار الفضة اليوم في مصر بعد تراجعها بالأسواق

كشف موقع «جولد برايس» عن أسعار الفضة اليوم في مصر، إذ شهدت استقرارا ملحوظا بالأسواق بعد تراجعها بالأمس لأدنى مستوى لها، ووصل عيار 925 إلى 18.48 جنيه، فيما بلغت أونصة الفضة 621.909 جنيه، ما يعادل 20.140 دولار أمريكي.

أسعار الفضة اليوم في مصر

وتكشف «الوطن»، في السطور التالية، تفاصيل أسعار الفضة اليوم في مصر، وسعر جرام 925 اليوم الخميس، استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها مدار الساعة:

وجاءت أسعار الفضة اليوم في مصر كالتالي:

- أونصة الفضة يصل سعرها إلى 621.909 جنيه أي 20.140 دولار.

- جرام الفضة النقية عيار 999 يصل سعره إلى 19.95 جنيه بما يعادل 0.65 دولار.

- جرام الفضة البريطانية عيار 958 بسعر يصل إلى 19.14 جنيه يما يعادل نحو 0.62 دولار.

سعر جرام الفضة عيار 925 وصل إلى 18.48 جنيه بما يعادل نحو 0.60 دولار.

فضة العملات عيار 900 سعر الجرام يصل إلى 17.98 جنيه بما يعادل نحو 0.58 دولار.

- جرام فضة المجوهرات عيار 800 بسعر يصل إلى 15.98 جنيه بما يعادل نحو 0.52 دولار.

- فضة عيار 880 بسعر يصل إلى 17.58 جنيه بما يعادل 0.57 دولار.

أسعار سبائك وكيلو الفضة في مصر

وجاءت أسعار سبائك وكيلو الفضة كما يلي:

- سعر جرام الفضة يصل إلى 26.59 جنيه أي ما يعادل 0.86 دولار.

- سبيكة الفضة 50 جراما بسعر يصل إلى 1,314.66 جنيه، بما يعادل 42.57 دولار.

- سبيكة الفضة 100 جرام بسعر يصل إلى 2,619.33 جنيه، بما يعادل 84.82 دولار.

- سبيكة الفضة 200 جرام بسعر يصل إلى 4,998.72 جنيه، بما يعادل 161.88 دولار.

- سبيكة الفضة 250 جراما بسعر يصل إلى 6,148.43 جنيه بما يعادل 199.11 دولار.

- سبيكة الفضة 500 جرام بسعر يصل إلى 12,176.89 جنيه بما يعادل 394.34 دولار.

- سبيكة الفضة 1 كيلو بسعر يصل إلى 23,993.87 جنيه، بما يعادل 777.02 دولار.