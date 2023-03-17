«خطة سلام أوكرانيا» تتصدر محادثات الرئيس الصيني في موسكو الأسبوع المقبل

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الصين وروسيا أعلنتا اليوم، أن الرئيس الصيني «شي جين بينج»، سيتوجه إلى روسيا الأسبوع المقبل، لإجراء محادثات مع فلاديمير بوتين، فيما تسعى بكين للترويج لخطة لإنهاء الأزمة في أوكرانيا رغم أنها قوبلت بفتور من الجانبين.

وتأتي زيارة شي التي تستمر في الفترة من 20 إلى 22 مارس بعدما نشرت الصين الشهر الماضي خطة من 12 نقطة من أجل «حل سياسي للأزمة الأوكرانية»، وبعدما دعا دبلوماسي صيني كبير أمس، لإجراء مفاوضات في اتصال مع وزير الخارجية الأوكراني.

أهداف زيارة «شي» لروسيا

وتحث الخطة على حماية المدنيين وأن تحترم روسيا وأوكرانيا سيادة كل منهما، لكن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي يقولان إن جهود بكين للوساطة لا تتمتع بالمصداقية بعدما أحجمت عن إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي تصفه موسكو بأنه «عملية عسكرية خاصة»، فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية «وانغ ون بين»، إن من بين أهداف زيارة شي لروسيا، وهي الأولى له خلال أربع سنوات، الترويج «للسلام» دون أن يشير صراحة إلى حرب أوكرانيا.

وأضاف أن الزعيمين سيتبادلان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية، فضلا عن تعزيز الثقة الثنائية وتوطيد الشراكات الاقتصادية، بينما قال الكرملين في بيان إن شي وبوتين سيناقشان «القضايا الراهنة من أجل مواصلة تطوير علاقات الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين»، دون أن يأتي البيان أيضًا على ذكر أوكرانيا.

وأشارت بعض التقارير الإعلامية إلى أن «شي»، سيجري مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعد زيارته لروسيا، ولم تؤكد بكين الترتيب لهذا الاتصال، وأعلنت الصين وروسيا عن شراكة «بلا حدود» في فبراير 2022 عندما زار بوتين بكين للمشاركة في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، قبل أيام من نشر عشرات الآلاف من قوات بلاده في أوكرانيا، مطلقا بذلك أكبر صراع تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

الصين أكبر مشتر للنفط الروسي

وتواصل بكين وموسكو منذ ذلك الحين إعادة التأكيد على متانة العلاقات بينهما، وارتفع حجم التجارة الثنائية منذ اندلاع الأزمة، كما أن الصين هي أكبر مشتر للنفط الروسي الذي يمثل مصدرًا رئيسيًا لإيرادات لموسكو، ولم تقبل أوكرانيا بمقترحات بكين بالنظر لأنها لا تنص على ضرورة انسحاب روسيا لما وراء الحدود القائمة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، إلا أنها قالت لاحقًا إنها منفتحة على «أجزاء من الخطة».

ورحبت روسيا بمبادرة بكين وقالت إنها ستجري «دراسة مستفيضة»، للخطة لكنها قالت في الوقت نفسه إنها لا ترى مؤشرًا على حل سلمي في الوقت الحالي.