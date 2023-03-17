تراجع أسعار خام الحديد عالميا مع اتجاه الصين لخفض إنتاج الصلب

تراجعت أسعار شحنات خام الحديد التي تحتوي على 63.5% من خام الحديد لتسليمها في تيانجين إلى 132 دولارًا للطن من أعلى مستوى في تسعة أشهر عند 134.5 دولارًا في 15 مارس، لتتبع التراجع في المعادن الأساسية الأخرى.

أسعار الحديد والصلب

وتعرضت الأسعار لضغوط بسبب إعلان الحكومة الصينية أنها ستُخفض إنتاج الصلب وتحظر إضافة طاقة إنتاجية جديدة في هذا القطاع، مشيرة إلى الجهود المبذولة للحد من انبعاثات الكربوهيدرات.

توقعات الطلب الصيني

ومع ذلك، فإن التوقعات بنمو قوي للطلب في الصين حدت من انخفاض الأسعار، وخلال جلسة المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلنت الحكومة الصينية هدف نمو بنسبة 5% لهذا العام، محطمة الآمال بخطة أكثر طموحًا لكنها أكدت التحفيز الواسع للبنية التحتية والبناء.

تاريخياً، وصل خام الحديد إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 229.50 دولار في مايو من عام 2021، ومن المتوقع أن يتم تداول خام الحديد عند 126.82 دولار للطن بحلول نهاية الربع الجاري، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من منصة «تريدينج إيكونوميكس»، كما تتوقع أن يتم التداول عند 116.39 في غضون 12 شهرًا.

وتضم قائمة أكبر منتجي خام الحديد الصين وأستراليا والبرازيل، كما تشمل الدول الأخرى كلا من الهند وروسيا وأوكرانيا وجنوب إفريقيا.

فيما ارتفع إنتاج شركات الصلب في الصين من الصلب بنسبة 5.6% في الفترة من يناير إلى فبراير الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 ليصل إلى 168.7 مليون طن بناء على بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني (NBS).

ووفقًا لمنظمة الصلب العالمية، فقد أنتجت الصين في شهر يناير الماضي 79.5 مليون طن من الصلب، وهو ما يزيد بنسبة 2.3% عن يناير 2022، وقد بلغ الإنتاج في فبراير حوالي 89 مليون طن.