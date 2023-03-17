«القومي للحوكمة» ينظم محاضرة بعنوان «الحوكمة من أجل التنمية المستدامة»

عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية محاضرة بعنوان «الحوكمة من أجل التنمية المستدامة»، لعدد 100 طالب بكلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس.

وأشارت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى حرص المعهد على تقديم الاستشارات والبحوث وبرامج التدريب التي تؤكد على نشر ثقافة وقيم الاستدامة وتفعيل آليات الحوكمة في كل قطاعات الدولة، موضحة أن عقد المعهد للندوات والمحاضرات حول الحوكمة من أجل التنمية المستدامة يهدف إلى خلق الوعي وتعزيز ممارسات الحكم الرشيد من أجل تنفيذ رؤية مصر 2030 وبالتالي أهداف التنمية المستدامة.

برنامج تدريبي مكثف استمر لمدة 4 أشهر

وأضافت شريف أن المحاضرة كانت تحت رعاية الدكتور السيد عبد العظيم الشرقاوي، رئيس جامعة السويس وتناولت عدة موضوعات بينها دور المعهد وأنشطته المختلفة خاصة في مجال التدريب وتنمية مهارات الشباب ورفع قدراتهم، والحوكمة وأهميتها في التنمية المستدامة، إلى جانب استعراض المبادرات العديدة التي أطلقها المعهد ومنها كن سفيرا وسفراء المناخ والعقول الخضراء والفن المستدام.

وحول مبادرة «كن سفيرًا»، للتنمية المستدامة التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ونفذها المعهد في 2020، أشارت الدكتورة شريفة شريف إلى أنها تهدف إلى بناء وتنمية القدرات في مجال التنمية المستدامة من خلال برنامج تدريبي مكثف استمر لمدة 4 أشهر، بالإضافة إلى تدريب المدربين TOT والتي تركز على تطور الفكر البيئي الحديث ومفهوم التنمية المستدامة العادلة والشاملة، فضلا عن التعريف بأهمية الالتزام بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ومفاهيم الاقتصاد الأخضر والمدن الذكية والاقتصاد الدائري.

مبادرة كن سفيرا

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة دينا طلعت، مدير وحدة المسار الوظيفي بالمعهد، خلال تقديمها للمحاضرة أن مبادرة «كن سفيرًا»، تستخدم أدوات تدريب متعددة بما في ذلك كتيبات وإرشادات خاصة تشمل المحاور الفنية والمفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالاستدامة، مشيرة إلى أن المبادرة تعتمد بشكل كبير على التعلم التفاعلي والتجريبي الذي يعتمد على أدوات التحفيز والمحاكاة.

واستعرضت إنجي علي، نائب مدير وحدة المسار الوظيفي، والمسئول عن إدارة «مبادرة كن سفيرا»، مستويات المبادرة الثلاثة، وهي المستوى التمهيدي والتخصصي والاحترافي، موضحة أن المبادرة استهدفت الطلاب والخريجين في الفئة العمرية بين 18 و35 عاما، وبلغ عدد خريجي الدفعة الأولى من المبادرة 800 متدربا والدفعة الثانية 1335 متدربا.

وشاركت في المحاضرة إيمان راغب، منسق بوحدة المسار الوظيفي وبمبادرة كن سفيرا، وناقشت المحاضرة عدة محاور تمثلت في الحوكمة وتطبيقاتها، أهداف التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، ماهية الفساد، أنماط وأنواع الفساد، وأسبابه.