وزارة التخطيط تُشيد بجهود العاملين في الوزارة وتكرم المتميزين

أشادت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالجهد الذي يبذله فريق عمل وزارة التخطيط والذي حظي بإشادة الجميع من خلال زيادة حجم المبادرات التي أطلقتها الوزارة وكذلك التي شاركت بها، وتداخل عمل الوزارة مع المؤسسات والوزارات الأخرى، مؤكدة أن كل ذلك بفضل جهود العاملين بالوزارة وبفضل الالتزام والتميز.

وأشارت «السعيد» إلى أن اللقاء يأتي متزامنًا مع عدد من المناسبات السعيدة متمثلة في الاحتفالات بعيد المرأة والذي يمثل عيدًا للأسرة المصرية وكذلك الاحتفال بقدوم شهر رمضان المبارك، متابعة أن الحفل يشهد تكريم الرموز والنماذج التي يُحتذى بها للأسرة المصرية من فريق عمل الوزارة «الأم المثالية، الأب المثالي، وكذلك فرد الأسرة المثالي»، والتي تم استحداثها للمرة الأولى، مؤكدة حرص الوزارة على النظر لكل الفئات المختلفة والمميزة في الوزارة، والتأكيد على أهمية الاجتهاد في العمل والحفاظ على الأسرة.

انتقال الوحدات والإدارات المركزية للعاصمة الإدارية

وتابعت «السعيد» أن الحفل يتزامن مع بداية الانتقال للعمل من مقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى انتقال عدد كبير من الوحدات والإدارات المركزية بالوزارة فعليًا أمس، على أن يتم الانتقال كليًا بعد الانتهاء من إعداد الخطة الاستثمارية، وتابعت «السعيد» أن عملية الانتقال ليس انتقالا مكانيا فقط لكنه انتقال إلى شكل مختلف من الأداء، من خلال نظام وزارة ذكية يتبعه تطور في أداء العمل.

وأكدت «السعيد» حرص الوزارة على إتاحة فرص الترقي وتقلد المناصب العليا للكوادر المتميزة من أبناء الوزارة المؤهلين، مشيرة إلى إعلان الوزارة عن 12 وظيفية قيادة شاغرة في قطاعات مختلفة وذلك كمرحلة أولى، موضحه أنه سيتم الإعلان تباعًا عن الوظائف القيادية الشاغرة الأخرى على مراحل، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

إطلاق جـوائز التمـيز الحكومي

وأعلنت «السعيد» عن إطلاق جوائز التميز الحكومي داخليًا لأول مرة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، موضحة أن ذلك يأتي امتدادًا لدور الوزارة على المستوى الوطني في تحفيز روح التنافس، وتكريم المتميزين في أداء الخدمات العامة تكريمًا معنويًا وماديًا لترسيخ قيم العطاء والانتماء والتميز، وتحفيز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز.

وأوضحت أن الجائزة تهدف إلى تشجيع المنافسة بين الإدارات المختلفة، ونشر ثقافة الجودة والتميز وتعزيز روح الابتكار والإبداع والمكافأة على التميز بين العاملين داخل الوزارة والجهات التابعة لها، وإلقاء الضوء على النماذج والممارسات الناجحة بالإدارات المختلفة بالوزارة والجهات التابعة لها.

وتوجهت بالشكر لجميع العاملين على الجهود المبذولة لمواصلة دفة العمل في الوزارة والمساهمة بإيجابية في النجاح المتحقق في العديد من الملفات، وشاركت العاملين في إفطار جماعي، كما مرت على طاولات العاملين كافة، والتقطت معهم الصور التذكارية.