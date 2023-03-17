المتسابقة بهيرة وليد تحاور وزيرة التخطيط في «الدوم».. ولجنة التحكيم: تطورتي كثيرا

حاورت المتسابقة بهيرة وليد، أحد متسابقي برنامج «الدوم» من فئة التقديم، الوزيرة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وعلق الإعلامي محمد عبدالرحمن بكلمة «أحسنت» التي كررها أكثر من مرة.

وقال الإعلامي محمد سعيد محفوظ: «مبسوط من اللي شوفته، بشكل عام، وأرى أن هذه المقابلة صالحة للبث على التليفزيون بشكل احترافي».

وأشارت الإعلامية ريهام السهلي: «وصلتي لمرحلة اتطورتي فيها جدا، وطرح الأسئلة عجبني جدا، وحسيت إنك فاهمة سؤالك وبتسألي سؤال نابع منك، واتطورتي كتير عن الأول».

حلقة جديدة

بدأت منذ قليل، حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج «الدوم»، برنامج المواهب الأكبر في مصر والوطن العربي، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على قناة dmc.

برنامج «الدوم» بكل المحافظات

وحقق الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، نجاحًا كبيرًا.

ويجوب البرنامج محافظات مصر، بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، والقاهرة والجيزة وصولًا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.