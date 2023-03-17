 وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان مسجد الهدى في دهب 

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مسجد الهدى بمدينة دهب اليوم في إطار الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة جنوب سيناء.

افتتاح مسجد الهدى

وحضر الافتتاح الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، واللواء وائل سليمان رئيس مجلس إدارة مصنع صقر ورئيس الهيئة الوطنية للتصنيع، واللواء أحمد الإسكندراني سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد شعير سكرتير عام مساعد المحافظة، واللواء محمود السولية مستشار المحافظ لشئون المحليات، والشيخ إسماعيل الراوي مستشار المحافظ لشئون المساجد، والشيخ السيد يوسف غيط مدير مديرية أوقاف جنوب سيناء ولفيف من القيادات السياسية والتنفيذية بالمحافظة.