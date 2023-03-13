توضيح مهم من وزير الأوقاف بشأن زيادة بدل صعود المنبر

علق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حول زيادة 400 جنيه في بدل صعود المنبر، والذي أقره الدكتور المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بقرار رقم 1004 لسنة 2023، اعتبارًا من يوم 1 مارس الجاري، بتمويل من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف، قائلًا: إنها زيادة خاصة.

بدل صعود المنبر

وأضاف «جمعة» في بيان له، أن زيادة بدل صعود المنبر، تمنح من الموارد الخاصة لوزارة الأوقاف، وهي إضافية عن الزيادة التي حدثت للموظفين مؤخرا، متنميا التوفيق للجميع.

وزير الأوقاف

وكتب وزير الأوقاف عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: «بشأن استفسار بعض الأئمة عن زيادة 400 جنيه في بدل صعود المنبر، نؤكد أنها زيادة خاصة من الموارد الذاتية للوزارة، تطبق بإذن الله من أول مارس الجاري وهي زيادة إضافية إلى الزيادة المقررة لجميع العاملين، التي ستطبق بدءا من أبريل القادم وليست جزءا منها.. ونتمنى للجميع كل التوفيق».