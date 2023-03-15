«الأوقاف» تعلن فتح باب التقديم لمسابقة العمال 2023.. اعرف الشروط

أصدرت وزارة الأوقاف تنويها مهما بشأن مسابقة العمال 2023م، وقالت في بيان لها، إنه قد انطلق صباح اليوم الأربعاء، التقدم لمسابقة العمال 2023م إلكترونيًا على بوابة الوظائف الحكومية.

رابط التقديم في مسابقة العمال 2023 وزارة الأوقاف

وقالت وزارة الأوقاف إنه للتقدم في مسابقة عامل مسجد «تعاقد» 2023 اضغط على الرابط التالي من هنـــا.

وتابعت الوزارة: علمًا بأن التقدم عبر الرابط المحدد لذلك على بوابة الوظائف الحكومية، وهي الجهة الوحيدة التي يتم التقدم من خلالها.

شروط مسابقة عمال المساجد 2023 في وزارة الأوقاف

وأعادت وزارة الأوقاف نشر شروط التقدم لمسابقة عامل مسجد «تعاقد» 2023 بجميع محافظات الجمهورية وجائت كالتالي:

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان: وزارة الأوقاف

المجموعة الوظيفية: الوظائف الحرفية وخدمة معاونة

الجهة التابع لها: وزارة الأوقاف

وصف الوظيفة: يختص شاغل الوظيفة بالمحافظة على المسجد والعمل على النظافة المستمرة ضماناً لإظهار الصورة اللائقة بالمسجد بما يتواءم مع المظهر الحضاري وفق الخطة الاستراتيجية للوزارة في مجال نشر الدعوة الإسلامية

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية: الانضباط والالتزام وحسن استخدام وقت العمل.

المهارات الفنية: الالتزام بأخلاقيات العمل و السلوك القويم

شروط المتقدمين لوظائف الأوقاف

العمر: يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاما.

مستوى المؤهل: مؤهل أقل من المتوسط.

المؤهل: مؤهل أقل من المتوسط - إعدادية عامة.

مؤهل أقل من المتوسط - إعدادية أزهرية

المستندات المطلوبة: الصورة الشخصية

الرقم القومي وجه أول سارية

الرقم القومي وجه ثاني سارية

شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

المؤهل الدراسي

إيصال الإيداع البنكي

الموقف من الخدمة العسكرية

صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الأوقاف «وجهين بحسب الأحوال»، كما أن العدد المطلوب هو 1000عامل

بيانات الاتصال: يتم التقديم إلكترونياً عن طريق الضغط على تقديم طلب وملء الاستمارة الإلكترونية، اعتباراً من 15/ 3/ 2023 حتى 30/ 3/ 2023.

وشددت وزارة الأوقاف على ضرورة الاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بالمتقدم في مسابقة عمال المساجد 2023 بعد إتمام عملية التسجيل، ونوهت الوزارة إلى ملاحظة هامة جاء فيها: أما بالنسبة للإعلان السابق فجار الانتهاء من تدقيق بيانات المرشحين للتعيين، وقريبًا، سنعلن أسماء الناجحين في المسابقة، ويحق لجميع من تقدم في الإعلان السابق التقدم في هذا الإعلان.