حبس تشكيل عصابي بحوزتهم شحنة مخدرات بـ1.4 مليون جنيه بكفر الشيخ

أمرت النيابة العامة حبس 8 متهمين بعد القبض عليهم وبحوزتهم شحنة مخدرات بـ1.4 مليون جنيه بكفر الشيخ، 15 يومًا، على ذمة التحقيقات.

سرعة التحريات

كما طلبت النيابة العامة من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهمين لاستكمال التحقيقات.

البداية.. بلاغ

بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، إخطارا يفيد القبض على عنصر إجرامي له معلومات جنائية، أثناء تواجده بسيدي سالم، وبالتفتيش عثر بحوزتهم على عدد 15 طربة من مخدر الحشيش وزنت 1500 كيلوجرام، وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات وهاتف محمول ومبلغ مالي.

وتم القبض على عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية، حال تواجدهما في سيدي سالم بكفر الشيخ، وعثر بحوزتهما على 10 طرب من مخدر الحشيش وزنت كيلوجرام وفرد خرطوش وعدد من الطلقات و2 هاتف محمول ومبلغ مالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

كما تم ضبط عنصر إجرامي حال استقلاله سيارة في منطقة الضبعة، وبالتفتيش عثر بحوزته على 132 طربة مخدر الحشيش وزنت 13.200 كيلوجرام و1000 قرص مخدر لعقار تامول ومبلغ مالي و2 هاتف محمول، كما ألقي القبض على 4 عناصر إجرامية يحملون جنسية إحدى الدول، خلال تواجدهم في محل سكنهم في الجناين، وعثر بحوزتهم على 6 آلاف قرص مخدر لعقار كبتاجون ومبالغ مالية عملات محلية وأجنبية و4 هواتف محمول.

وتحرر المحضر اللازم، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.