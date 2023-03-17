تفاصيل حبس عصابتين لسرقة الدراجات النارية في الشرقية.. ارتكبوا 13 واقعة

أمرت النيابة العامة، اليوم، بحبس المتهمين بسرقة الدراجات النارية في محافظة الشرقية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة، سرعة إجراء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة.

تشكيلان تخصصا في سرقة الدراجات النارية

تعود تفاصيل الواقعة إلى وصول إخطار لقسم شرطة الحسينية بالشرقية، بقيام عدد من الأشخاص بتكوين تشكيلين عصابين تخصصا في سرقة الدراجات النارية.

بالفحص والتحريات، تبين أنهم 10 متهمين، ولهم معلومات جنائية سابقة، سرقوا الدراجات النارية بأسلوب قطع الأسلاك الكهربائية، لبيعها وتحقيق ربح غير مشروع.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم واعترفوا بارتكاب 13 واقعة سرقة بنفس الاشلوب وتحرر محضر بها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

العقوبة القانونية

أوضح المحامي سمير عبد العظيم، لـ «الوطن»، أن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313، بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأكد «عبد العظيم» أن نص المادة 320 من قانون العقوبات تنص على: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».