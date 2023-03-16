آخر تطورات سرقة فيلا محمد صلاح بالقاهرة الجديدة

تجري جهات التحقيق بالجيزة تحقيقاتها في واقعة سرقة فيلا محمد صلاح بالقاهرة الجديدة، إذ أمرت بحبس 3 متهمين بينهم 2 مرتكبي الواقعة، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في واقعة سرقة فيلا محمد صلاح، والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في محيط مكان الواقعة.

تفاصيل سرقة فيلا محمد صلاح

أما عن تفاصيل واقعة سرقة فيلا محمد صلاح، تبين من خلال تحقيقات جهات التحقيق وتحريات الشرطة، سرقة محتويات المسكن، وآثار دخول من نافذته، وسرقة مبلغ نقدي، وميدالية فضية خاصة ببطولة أمم أفريقيا عام 2017، وجوائز تذكارية وملابس رياضية وأجهزة إلكترونية خاصة به.

وتبين من التحقيقات، أن المتهمين أقروا بارتكاب جريمة سرقة فيلا محمد صلاح، وسبق عمل أحدهم غفيرًا بمسرح الواقعة منذ عام ونصف، وارتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية وعلمه بخلو المسكن من قاطنيه، واتفاقه مع واحد من المتهمين على ارتكابها، فقصدا المسكن وتمكنا من فتح إحدى نوافذه ودلوفه وسرقة بعض منقولاته، وفرا هاربين، وتركا بعضًا من هذه المسروقات لدى المتهم الثالث لإخفائها، على أن يصبح عدد المتهمين ثلاثة، كما أمرت جهات التحقيق بحبس المتهمَيْن السرقة، وحجز المتهم بإخفاء المسروقات على ذمة القضية.

قانوني يوضح العقوبة

أما عن العقوبة القانونية، أوضح حسام همام المحامي خلال حديثه لـ«الوطن» أن المادة 318، تنص على «السجن مدة لا تتجاوز سنتين للسرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317».

وأضاف أنّ المادة 319 عقوبات، نصت على جواز «إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 317 و318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محاصيل أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على 25 قرشا، وحال يكون الفعل في الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف».