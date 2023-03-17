إصابة طالبة بحروق إثر اشتعال النيران في منزلها بالجيزة

أصيب طالبة بحروق متفرقة في جسمها بسبب اشتعال النيران بشقتها نتيجة ماس كهربائي، وجرى نقل المصابة إلى مستشفى إمبابة العام، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بوجود حريق

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من المقدم هاني عماد رئيس مباحث كرداسة يفيد فيه بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود حريق في منطقة الصفطاوي دائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين اشتعال النيران في الشقة بالكامل وإصابة طالبه 14 سنة مصابة بحروق متفرقة بالجسم من الدرجة الأولى كانت متواجدة بمفردها في الشقة.

ماس كهربائي وراء الحريق

وبسؤال مالك الشقة، أفاد بأن حفيدته كانت متواجدة بمفردها وأصيبت خلال اشتعال الشقة بحروق، ورجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي، وجرى إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية ونقل المصابة إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.