الرئيس السيسي يشهد فيلما تسجيليا قصيرا عن الأنشطة التطوعية باحتفالية «كتف في كتف»

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا قصيرًا عن الأنشطة التطوعية في احتفالية إطلاق مبادرة «كتف في كتف»، المقامة حاليا في استاد القاهرة الدولي.

مبادرة «كتف في كتف» تأتي نتاجًا لإيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقدرات مؤسسات العمل الأهلي كشريك أساسي في عملية التنمية، الأمر الذي بات جليًا بعد دمج تلك الكيانات والمؤسسات تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قبل عام من الآن وخلال تلك الفترة الوجيزة استطاع تقديم الكثير من المبادرات والقوافل وصولًا لأكبر مبادرة في تاريخ العمل الأهلي في التاريخ «كتف في كتف».