الرئيس السيسي لمتطوعي «كتف في كتف»: أشكركم لإدخال السرور والبهجة على الناس

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة للمتطوعين في مبادرة «كتف في كتف»، قائلا: «إحنا هنساهم في تخفيف الأزمة الكبيرة التي تمر بها الدنيا ومصر من غلاء للأسعار، وإننا نكون موجودين ونلف على البيوت كلها ونخفف على الناس الأسعار من خلال الـ 4.5 مليون أو 5 ملايين كرتونة».

وتابع السيسي، لدى وصوله استاد القاهرة الدولي، قبل انطلاق احتفالية إطلاق المبادرة: «أشكركم، وتقديري للجميع وكلامي للجميع ودعواتي ليكم بالخير والسلام، من الحاجات الجميلة جدا إدخال السرور والبهجة على الناس وأتصور باللي إحنا بنعمله ده وبوجودكم بصرف النظر بتقدم إيه بس كفاية إنك بتخبط على بيته وبتقوله أنا شايفك وحاسس بيك.. فأنا بشكركم جميعا وبقولكم كل سنة وأنتم طيبين».

مبادرة «كتف في كتف»

وتأتي مبادرة «كتف في كتف» نتاجًا لإيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقدرات مؤسسات العمل الأهلي كشريك أساسي في عملية التنمية، الأمر الذي بات جليًا بعد دمج تلك الكيانات والمؤسسات تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قبل عام من الآن وخلال تلك الفترة الوجيزة استطاع تقديم الكثير من المبادرات والقوافل وصولًا لأكبر مبادرة في تاريخ العمل الأهلي في التاريخ «كتف في كتف».