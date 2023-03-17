الرئيس السيسي: توزيع ما بين 4.5 إلى 5 ملايين كرتونة ضمن مبادرة «كتف في كتف»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تسهم في تخفيف آثار الأزمة العالمية التي يمر بها الجميع، لافتا إلى أنه من خلال تعاون الدولة والمجتمع المدني أمكن توزيع ما بين 4.5 مليون إلى 5 ملايين كرتونة مواد غذائية.

ووجه الرئيس السيسي، خلال كلمته لدى وصوله استاد القاهرة الدولي، في احتفالية إطلاق مبادرة «كتف في كتف»، الشكر لشباب المتطوعين، متابعا: «المصريين كلهم باختلاف طبقاتهم، شايف قدام مني شريحة من كل المجتمع المصري من رجال الأعمال والقطاع الخاص والدولة، والدنيا كلها بتقوم بدور جميل جدا في وقت صعب».

مبادرة «كتف في كتف»

وتأتي مبادرة «كتف في كتف» نتاجًا لإيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي بقدرات مؤسسات العمل الأهلي كشريك أساسي في عملية التنمية، الأمر الذي بات جليًا بعد دمج تلك الكيانات والمؤسسات تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قبل عام من الآن، وخلال تلك الفترة الوجيزة استطاع تقديم الكثير من المبادرات والقوافل وصولًا لأكبر مبادرة في تاريخ العمل الأهلي في التاريخ «كتف في كتف».