حزب «إرادة جيل»: مبادرة «كتف في كتف» تضع المجتمع على طريق الوحدة والتكاتف

قال اللواء محسن الفحام نائب رئيس حزب إرادة جيل، إن مبادرة «كتف في كتف»، التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي، وضعت كل طبقات المجتمع المصري على طريق الوحدة والتكاتف.

مبادرة «كتف في كتف»

وأوضح الفحام في تصريحات لـ «الوطن»: مبادرة «كتف في كتف» كانت بمثابة شعلة أمل لتوحيد فئات الشعب المصري بمختلف طبقاتهم نحو التكاتف والعمل الأهلي من أجل رفع الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر البسيطة وتوفير مقومات الغذاء الأساسية داخل منازلهم».

وأضاف أن توقيت إطلاق المبادرة مناسب للغاية خاصة مع قدوم شهر رمضان الذي يحرص فيه المواطنون على شراء السلع والمنتجات الغذائية وذلك فضلا على أنه شهر الخير والبركة والأعمال الخيرية.

خطة انتشار مبادرة «كتف في كتف»

وحول خطة انتشار عمل المبادرة قال نائب رئيس حزب إرادة جيل: «أعظم ما في المبادرة خطة انتشارها الجغرافية إذ شملت القرى والنجوع في المناطق النائية».