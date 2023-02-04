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حزب إرادة جيل: النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم جاءت في وقتها

كتب:

عمرو صالح
04:34 م | السبت 04 فبراير 2023
اللواء محسن الفحام نائب رئيس حزب إرادة جيل

اللواء محسن الفحام نائب رئيس حزب إرادة جيل

أكد اللواء محسن الفحام نائب رئيس حزب إرادة جيل، أن إطلاق النسخة الخامسة لمنتدى شباب العالم يؤكد أن الدولة المصرية تضع الشباب أمام نصب أعينها.

وأضاف محسن الفحام لـ«الوطن»: «النسخة الخامسة لمنتدى شباب العالم جاءت في توقيت مناسب للغاية وسط أزمات عالمية متلاحقة يمر بها العالم لا سيما الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت بشكل كبير على خارطة العالم الاقتصادية مما انعكس بالسلب على المستوى المعيشي لسكان الأرض».

التحديات التي تواجه العالم

وتابع الفحام: «توعية الشباب بحجم التحديات التي تواجه العالم، أمر في غاية الضرورة حتى نقطع الطريق على أهل الشر والمتربصين بالوطن من استقطابهم فكريا».

التواصل مع الشباب

وأشار نائب رئيس حزب إرادة جيل في حديثه عن المؤتمرات الشبابية إلى أن التواصل مع الشباب والاستماع إليهم ولمطالبهم بصفة دائمة أيا كانت الظروف هو أمر في غاية الأهمية كونهم الدينامو والمحرك الأساسي لعجلة المجتمع بأكمله.

وكانت إدارة منتدى شباب العالم قد أعلنت خلال الساعات الماضية عن انعقاد مؤتمر صحفي اليوم للإعلان عن النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم، بحضور موسع من مؤسسات مصرية ودولية ومنظمات الأمم المتحدة في مصر والإعلام المصري والأجنبي.

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