النائب جمال أبو الفتوح: كلمة الرئيس باحتفالية «كتف في كتف» جسدت الإيمان بإرادة المصريين

أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، باحتفالية مبادرة «كتف في كتف» بعثت بدلائل مهمة في ذلك التوقيت الدقيق نتيجة ما فرضته التحديات العالمية من مستجدات فرضت أعباء وصعوبات على الشارع المصري، مشيرا إلى أنها عكست أهمية إعلاء قيم التلاحم وتوحيد الجبهة الداخلية لتكون السبيل الوحيد نحو الصمود أمام تلك التحديات، والثقة في قدرات الشعب.

مبادرة كتف في كتف

وأوضح أنها جسدت الإيمان بقدرات وإرادة الشعب المصري الباسل، ورهان الرئيس الدائم على وعي المواطن واصطفافه في وجه التحديات التي تواجه الدولة المصرية، للخروج منها أكثر قوة وصلابة باقتحامها والعبور نحو مستقبل جديد آمن، معتبرا أن احتفالية مبادرة كتف في كتف للتحالف الوطني للعمل الأهلي تعد تمثيل حقيقي لمعاني الإنسانية والتضامن والتكافل المجتمعي والذي لطالما كان المصريون فيه، وخصوصًا وقت الأزمات والشدائد فلا مستحيل أمام العزيمة الصلبة والإرادة القوية.

وأضاف أن الرئيس بعث برسالة طمأنة للمصريين والذي أكد أن مشهد احتشاد المصريين يدفع بالتحرك للأمام في ظل محاولات البعض لتخويف المصريين، وأن الدولة بكافة مؤسساتها في خدمة الشعب المصري، والجميع تصطف كتفًا بكتف للعبور من أي أزمة، مشددا على أن مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تستكمل جهود الخير والتي تعتمد على تقديم مساعدات حقيقية تتماشى مع قاعدة بيانات واضحة تضمن وصول المساعدات لمستحقيها، مع عدم تكرار المساعدات لنفس المناطق والأشخاص مرة أخرى.

الفئات الأكثر استحقاقًا

وأشار إلى أن زيادة أعداد الكراتين لصالح الفئات الأكثر استحقاقًا بواقع 6 ملايين كرتونة مواد غذائية، يحمل معاني كثيرة حول اصطفاف الشارع المصري جنبًا إلى جنب لتجاوز التحديات الراهنة معا ودعم الأسر الأولى بالرعاية، تعزيزًا لمبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن وسط الظروف الاستثنائية الحالية، مؤكدا أنها تستكمل مسيرة الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، برعاية ودعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لزيادة دائرة المستفيدين من محدودي الدخل وضمان سد احتياجاتهم الغذائية مع حلول شهر رمضان.