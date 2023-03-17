عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: «كتف في كتف» بوصلة حقيقية لخارطة العمل الأهلي

ثمن الدكتور عمرو هاشم ربيع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، مجهودات التحالف الوطني لدعم الفئات الأكثر احتياجا بالمجتمع المصري، والتي كان آخرها إطلاق مبادرة «كتف في كتف» قبل أيام من حلول شهر رمضان.

مبادرة كتف بكتف

وأضاف في تصريحات للوطن، أن جميع المبادرات الخيرية التي يطلقها التحالف الوطني لدعم الفئات الأكثر احتياجا، تعد بارقة أمل لتوحيد المجتمع المصري نحو التكاتف والتعاون، لاسيما مبادرة كتف في كتف التي يستفيد منها 25 مليون مواطن، والتي تعد بوصلة حقيقية لخارطة العمل الأهلي.

وضع خطة استراتيجية اعلامية محكمة

ودعا عضو مجلس أمناء الحوار الوطني القائمين على المبادرة بضرورة وضع خطة استراتيجية إعلامية محكمة للتوثيق الإعلامي عن أعمال المبادرة، تتمثل في مراعاة المشاعر الإنسانية لمستفيدي العمل الخيري بعدم ظهورهم خلال الشاشات، حفاظا على مشاعرهم العاطفية أمام العامة.

وتابع: «أدعو التحالف الوطني للعمل الأهلي إلى السعي لتشغيل الفئات الأكثر احتياجا في مهن حرفية تتناسب مع قدرات كل منهم وذلك بهدف تحسين ظروفهم المعيشية».