نائب رئيس مستقبل وطن: مبادرة «كتف في كتف» نقلة نوعية لاستراتيجية العمل الأهلي

قال المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن مبادرة «كتف بكتف» التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي تعد استكمالا لشرايين الخير والأمل التي تنتهجها الدولة المصرية.

مبادرة كتف بكتف

وأوضح حسام الخولي في تصريحاته لـ«الوطن» أن إطلاق الرئيس لعام 2022 عاما للعمل الأهلي يؤكد مدى اهتمام الدولة بالعمل الأهلي والتنموي، لا سيما مبادرة «كتف في كتف»، التي تعد نقلة نوعية لاستراتيجية العمل الأهلي كونها مبادرة يستفيد منها 25 مليون مواطن من أبناء الشعب المصري، ما يوحي بأن بداية عمل المبادرة مبشرة للغاية.

وبسؤاله عن توقيت إطلاق المبادرة، قال نائب رئيس حزب مستقبل وطن: «توقيت إطلاق المبادرة مناسب للغاية خاصة أننا على أبواب شهر رمضان المعظم والذي تكثر فيه الأعمال الخيرية والإنسانية».

حزب مستقبل وطن

وتطرق نائب رئيس حزب مستقبل وطن للحديث عن دور الحزب المجتمعي ودعمه لمبادرة كتف بكتف وقال: «نحن كحزب مستقبل وطن نحرص على تقديم المساعدات العينية للأسر البسيطة في طل وقت وكل مناسبة كما أننا وضعنا خطة شاملة لتوزيع مقنيات العمل الخيري خلال شهر رمضان بشكل منظم وجيد».