«كتف في كتف» بالغربية: تجهيز 5 مطابخ لإعداد 1200 وجبة توزع يوميا على المنازل

كشفت مبادرة «كتف فى كتف»، المنبثقة عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، عن استعدادات المبادرة فى شهر رمضان، والعمل على مساعدة الأسر المستحقة من خلال وجبات طعام ساخنة وجاهزة يتم توزيعها على الأسر بشكل يومى، يصل عددها إلى نحو 1200 وجبة طعام ساخنة على الأسر المستحقة داخل منازلهم.

وقال الدكتور عبدالوهاب الحضرى، عضو المبادرة بمكتب محافظ الغربية، إن هناك استعدادات خاصة بالشهر الكريم من قبل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ومبادرة كتف فى كتف، حيث قرر د. طارق رحمى، محافظ الغربية، تشكيل لجنة من أجل العمل على تنفيذ جميع فعاليات المبادرة داخل محافظة الغربية، بالتعاون مع التحالف.

وأوضح «الحضرى» لـ«الوطن» أنه من ضمن الاستعدادات التى تعمل على تنفيذها مبادرة كتف فى كتف داخل محافظة الغربية، خلال شهر رمضان هى تجهيز مطابخ الخير فى عدد من مدن ومراكز محافظة الغربية، من أجل إعداد وتجهيز وجبات ساخنة وتوزيعها على المواطنين أو الأسر الأكثر احتياجاً بشكل يومى طوال الشهر.

وكشف عضو المبادرة عن عدد الوجبات الساخنة المقرر تجهيزها بشكل يومى على مدار أيام شهر رمضان المبارك وآليات التجهيز لها، مضيفاً: «عندنا 5 مطاعم جارٍ تجهيزها من قبل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى داخل محافظة الغربية، بواقع 2 فى طنطا و2 بالمحلة ومطعم فى مركز ومدينة سمنود»، لافتاً إلى أن تلك الوجبات يبلغ عددها نحو 1200 وجبة طعام ساخنة بشكل يومى، ويتم توصيل تلك الوجبات إلى الأسر المستحقة فى منازلهم، وذلك من خلال التعاون مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية داخل المحافظة.

وأوضح عضو مبادرة كتف فى كتف بمكتب محافظ الغربية، أن فعالية مبادرة كتف فى كتف، التى شهدتها المحافظة الجمعة الماضى، داخل استاد طنطا الرياضى، وتم تجهيز وتعبئة 9275 كرتونة مواد غذائية، من أجل توزيعها على الأسر المستحقة، بمناسبة شهر رمضان، عن طريق الجمعيات القاعدية الشريكة مع بنك الطعام، تم الانتهاء من توزيع جميع الكراتين الخاصة بها على الأسر المستحقة من خلال الجمعيات والمؤسسات الخيرية داخل مدن ومراكز وقرى المحافظة، موضحاً: «وصلّنا كرتونة رمضان إلى كل أسرة مستحقة داخل منزلها من خلال المتطوعين».

وأكد «الحضرى» أن الفعالية بلغ عدد الكراتين فيها 9 آلاف و275 كرتونة مواد غذائية، وتم توزيعها على الأسر المستحقة، حيث كانت تستهدف المرأة المعيلة وكبار السن وأصحاب العجز والإعاقة، وتم التوزيع عن طريق 102 جمعية أهلية بمحافظة الغربية، وأن الكرتونة الواحدة عبارة عن «3 كيلو أرز، 2 كيلو مكرونة، وزجاجة زيت، وكيلو سكر، وعبوة شاى، 2 كيس فول، كيس ملح».

وأوضح أن المبادرة داخل المحافظة تعد العمل الخيرى الأكبر والأضخم، داخل محافظة الغربية، حيث تم توزيع أكثر من 9 آلاف كرتونة رمضان الجمعة الماضى، من قبل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الخيرية، وجار تجهيز أكثر من 35 ألف وجبة طعام ساخنة توزع على الأسر المستحقة خلال شهر رمضان الكريم.