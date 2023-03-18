«كيف تتعامل مع السكتة القلبية والحالات الطارئة» دورة تدريبية لمسعفي مطروح

نظم فرع هيئة الإسعاف بمحافظة مطروح، دورة تدريبية للمسعفين على مدار 3 أيام بقاعة المؤتمرات بمكتبة مصر العامة بمدينة مرسى مطروح، عن إنقاذ الحالات الطارئة، مثل السكتة القلبية والغرق والاختناق وإنعاش القلب الرئوي وكيفية التعامل العاجل معهم وإنقاذهم من الموت، وذلك تحت رعاية هيئة الإسعاف المصرية برئاسة الدكتور عمرو رشيد، رئيس الهيئة.

الإنعاش القلبي الرئوي

واستهدفت الدورة 25 مسعفا و25 سائق إسعاف، وشرح الدكتور مصطفى أشرف، مدير عام الإسعاف بمحافظة مطروح، كيفية الإنعاش القلبي الرئوي، ومدى الأهمية في الحفاظ على تدفق الدم المشبع بالأكسجين إلى الدماغ وغيره من أعضاء الجسم إلى أن يتمكن فريق علاج الطوارئ من إعادة القلب إلى عمله الطبيعي.

توقف القلب والرئتين

وتناول مدير الإسعاف بمطروح خلال محاضرته، كيفية القيام بالإسعاف السريع للمصاب في الحادث، وإجراء إنعاش المصاب بتوقف القلب أو الرئتين.

الصدمة الكهربائية والغرق والتسمم

وتناول الدكتور محمد ناصف، مدير عام الإسعاف بمحافظة البحيرة، الأسباب التي تؤدي إلى حدوث التوقف القلبي الرئوي، منها أمراض القلب والنوبة القلبية والأمراض التنفسية والصدمة الكهربائية والتسمم والغرق والاختناق والسكتة القلبية، شارحا للمسعفين وسائقي الإسعاف كيفية التعامل مع النزيف الحاد أو الصدمة الحادة، والتعامل الأولي مع جميع هذه الحالات الطارئة.