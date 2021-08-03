تقديرا لجهودهم.. محافظ الفيوم يكرم المسعفين المتميزين
كتب:
أسماء أبو السعود
03:53 م | الثلاثاء 03 أغسطس 2021
محافظ الفيوم يُكرم المُسعفين المتميزين بإسعاف الفيوم تقديراً لجهودهم
كرّم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عدداً من المُسعفين المتميزين بفرع هيئة الإسعاف المصرية بمحافظة الفيوم، اليوم، تقديراً لجهودهم المبذولة في مجابهة جائحة كورونا، وتفانيهم في العمل بالإضافة إلى أمانتهم وحفاظهم على أرواح وأمانات المصابين خلال الفترة الماضية.
حضر التكريم الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والدكتور هاني همام مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية بالفيوم، ومساعد مدير أمن الفيوم، والمستشار العسكري للمحافظة، وعدد من وكلاء الوزارة ومديري المصالح الخدمية بالمحافظة، ورؤساء مجالس المدن.
«الأنصاري»: تكريم المُسعفين سيكون تحفيزاً لهم على بذل مزيد من الجهد
وأعرب محافظ الفيوم عن سعادته بتكريم المتميزين من فرع هيئة الإسعاف بالمحافظة، لجهودهم الدؤوبة خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أنّ هذا التكريم يمثل تحفيزاً لهم على بذل المزيد من الجهد، مُثمناً دورهم في مجابهة فيروس كورونا المستجد.
محافظ الفيوم: المسعفون يحملون مسؤولية كبيرة على عاتقهم
وأوضح المحافظ، أنّ هذا التكريم لا يوفيهم حقهم، وإنما هو رسالة لهم جميعاً أننا معهم ونعلم جيداً حجم المسئولية التي يحملونها على عاتقهم خلال عملهم، مُضيفاً أنّ فريق الإسعاف يعد ركيزة أساسية ضمن فريق عمل المحافظة لمجابهة الأزمات والمشكلات الطارئة.
كما وجه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، الشكر لفرع هيئة الإسعاف على استجابتها الفورية لإحدى الحالات الإنسانية ونقل إحدى الطالبات من منزلها إلى لجان امتحانات الثانوية العامة وإعادتها إلى منزلها مرة أخرى، وذلك طوال فترة الامتحانات.
تكريم مُسعفين لأمانتهما وإعادة 64 ألف جنيه وكروت شحن لمصاب
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي للمحافظة، أنّ المحافظ كرم المسعف محمد سمير عبد الحميد، والسائق محمود محمد علي بوحدة تمركز جرفس بمركز سنورس، لنقلهما مصاباً في حادث بطريق القاهرة الفيوم أمام قرية رحيم، وبحوزته مبلغ 64 ألف جنيه، وتسليمهما الأمانات إلى أهلية المصاب، كما تم تكريم كل من مساعد أخصائي مجدي محمد مكاوي، والسائق بكري عبد العظيم اسماعيل، بوحدة إسعاف أبشواي، لجهودهما في نقل حالة طعن مواطن في العنق بطريقة آمنة.
تكريم مسعف وسائق أنقذا طفل وُلد داخل سيارة الإسعاف
وأضاف أنّ التكريم شمل، كلا من مساعد أخصائي علي مختار السيد، والسائق محمود سلامة أبو زيد بوحدة تمركز الشاطئ على ساحل بحيرة قارون، لجهودهما في نقل أم في مرحلة الولادة، وولادة الطفل داخل سيارة الإسعاف، والحفاظ على حياة الطفل والأم.
تكريم فنيي الأكسجين لتوفير الأكسجين المطلوب بصفة مستمرة
كما تم تكريم فنيي الأكسجين بفرع هيئة الإسعاف الرئيسي بالمحافظة، وهما عباس عبد الله عباس، ووجدي رضا رمزي شحاتة، لتوفيرهما الأكسجين المطلوب بصفة مستمرة ومنتظمة، أثناء جائحة كورونا للإسعاف وبعض المستشفيات بالمحافظة، وكذلك تكريم مشرف المحافظة شعبان عويس حمودة لجهوده في العمل خلال الفترة الماضية.
مدير فرع الإسعاف يهدي محافظ الفيوم درعاً
وفي نهاية التكريم، أهدى مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية درع فرع الهيئة بمحافظ الفيوم، ونائبه، تقديراً لجهودهما ودعمهما المستمر لفرع الإسعاف بالمحافظة.