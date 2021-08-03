تقديرا لجهودهم.. محافظ الفيوم يكرم المسعفين المتميزين

كرّم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عدداً من المُسعفين المتميزين بفرع هيئة الإسعاف المصرية بمحافظة الفيوم، اليوم، تقديراً لجهودهم المبذولة في مجابهة جائحة كورونا، وتفانيهم في العمل بالإضافة إلى أمانتهم وحفاظهم على أرواح وأمانات المصابين خلال الفترة الماضية.

حضر التكريم الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والدكتور هاني همام مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية بالفيوم، ومساعد مدير أمن الفيوم، والمستشار العسكري للمحافظة، وعدد من وكلاء الوزارة ومديري المصالح الخدمية بالمحافظة، ورؤساء مجالس المدن.

«الأنصاري»: تكريم المُسعفين سيكون تحفيزاً لهم على بذل مزيد من الجهد

وأعرب محافظ الفيوم عن سعادته بتكريم المتميزين من فرع هيئة الإسعاف بالمحافظة، لجهودهم الدؤوبة خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أنّ هذا التكريم يمثل تحفيزاً لهم على بذل المزيد من الجهد، مُثمناً دورهم في مجابهة فيروس كورونا المستجد.

محافظ الفيوم: المسعفون يحملون مسؤولية كبيرة على عاتقهم

وأوضح المحافظ، أنّ هذا التكريم لا يوفيهم حقهم، وإنما هو رسالة لهم جميعاً أننا معهم ونعلم جيداً حجم المسئولية التي يحملونها على عاتقهم خلال عملهم، مُضيفاً أنّ فريق الإسعاف يعد ركيزة أساسية ضمن فريق عمل المحافظة لمجابهة الأزمات والمشكلات الطارئة.

كما وجه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، الشكر لفرع هيئة الإسعاف على استجابتها الفورية لإحدى الحالات الإنسانية ونقل إحدى الطالبات من منزلها إلى لجان امتحانات الثانوية العامة وإعادتها إلى منزلها مرة أخرى، وذلك طوال فترة الامتحانات.

تكريم مُسعفين لأمانتهما وإعادة 64 ألف جنيه وكروت شحن لمصاب

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي للمحافظة، أنّ المحافظ كرم المسعف محمد سمير عبد الحميد، والسائق محمود محمد علي بوحدة تمركز جرفس بمركز سنورس، لنقلهما مصاباً في حادث بطريق القاهرة الفيوم أمام قرية رحيم، وبحوزته مبلغ 64 ألف جنيه، وتسليمهما الأمانات إلى أهلية المصاب، كما تم تكريم كل من مساعد أخصائي مجدي محمد مكاوي، والسائق بكري عبد العظيم اسماعيل، بوحدة إسعاف أبشواي، لجهودهما في نقل حالة طعن مواطن في العنق بطريقة آمنة.

تكريم مسعف وسائق أنقذا طفل وُلد داخل سيارة الإسعاف

وأضاف أنّ التكريم شمل، كلا من مساعد أخصائي علي مختار السيد، والسائق محمود سلامة أبو زيد بوحدة تمركز الشاطئ على ساحل بحيرة قارون، لجهودهما في نقل أم في مرحلة الولادة، وولادة الطفل داخل سيارة الإسعاف، والحفاظ على حياة الطفل والأم.

تكريم فنيي الأكسجين لتوفير الأكسجين المطلوب بصفة مستمرة

كما تم تكريم فنيي الأكسجين بفرع هيئة الإسعاف الرئيسي بالمحافظة، وهما عباس عبد الله عباس، ووجدي رضا رمزي شحاتة، لتوفيرهما الأكسجين المطلوب بصفة مستمرة ومنتظمة، أثناء جائحة كورونا للإسعاف وبعض المستشفيات بالمحافظة، وكذلك تكريم مشرف المحافظة شعبان عويس حمودة لجهوده في العمل خلال الفترة الماضية.

مدير فرع الإسعاف يهدي محافظ الفيوم درعاً

وفي نهاية التكريم، أهدى مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية درع فرع الهيئة بمحافظ الفيوم، ونائبه، تقديراً لجهودهما ودعمهما المستمر لفرع الإسعاف بالمحافظة.